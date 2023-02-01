新股登場｜陸金所擬介紹方式在港上市

中國平安保險(2318)旗下陸金所控股在港交所(388)上載初步上市文件，計劃以介紹方式在主板上市。該股於2020年10月已於美國紐約交易所上市，董事認為，在香港及紐交所兩地擁有雙重主要上市地位屬合宜且有利，因此當機會出現時，能夠隨時進入這些不同股票市場，以及吸引不同背景投資者，有助擴大投資者基礎及增加股份的流動性。又指，於香港上市可配合在內地業務重心，這對增長及長期戰略發展至關重要。

該股美國股價現報3.185美元，升4.4%或0.135美元。

陸金所為內地小微企提供金融服務，為非傳統金融服務提供商中的第二大參與者，市場份額為17.6%。截至去年9月底，發放給小微企業主的貸款餘額為4,934億元人民幣，自2020年12月31日起以17.7%的複合年增長率增長，新增貸款規模由2020年的5,650億元人民幣，增至2021年6,484億元人民幣，並由截至2021年9月30日止9個月的4,968億元人民幣，減至截至去年9月30日止9個月的4,176億元人民幣。

料疫情影響上季業績

去年首9個月純利96億元人民幣，按年減30%。受新冠疫情影響，該股料去年第四季度及全年收入及利潤將構成不利影響。