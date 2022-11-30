新股登場｜5新股齊招股共集資85億 陽光保險籌74億

5新股排隊上市於今日招股，共集資約85億元。其中規模最大為陽光保險(6963)發售11.5億股，每股招股價介乎5.38至6.45元，集資最多約74.2億元，每手500股入場費約3,257.5元。所得款項用於強化資本基礎，以支持業務的持續增長。

內地眼科醫療器械供應商高視醫療(2407)擬發售1,306.8萬股，每股作價51.4元，集資6.7億元，每手100股入場費約5,192元。集資將用於提高研發能力及加速專利商業化；提高產能及增強製造能力等。

美皓醫療 入場費5050元

溫州市最大的私人牙科服務提供商美皓醫療(1947)擬發售1.5億股，每股招股價介乎0.84至1元，集資最多1.5億元，每手5,000股入場費約5,050元。集資將用於潛在策略性收購內地兩家牙科醫院；撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本；用於設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量等。

花房集團集資約 1.65 億

內地互聯網公司花房集團(3611)擬發售4,600萬股，每股招股價3.6元，集資1.65億元，每手1,000股入場費約3,636元。集資將用於未來3年內進一步多元化及豐富公司的產品、內容及服務；於內地及海外擴大用戶群及推廣品牌等。其平台包括花椒、奶糖等。

內地物聯網應用的數據傳輸及處理服務商、通信設備供應商濠暻科技(2440)擬發售3,600萬股，招股價介乎2.73至3.28元，集資最多1.18億元，每手1,000股入場費約3,313元。集資將用於改良5G專網服務、研發工業WLAN、進一步升級通用物聯網平台等。該股引入兩名基石投資者包括安吉開澤私募股權投資基金合夥企業，認購2,100萬股。