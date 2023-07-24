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財經
2023-07-24 17:15:50

新股登場｜6珍珠奶茶店排隊上市 蜜雪冰城有2.8萬間分店最多

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新股登場｜6珍珠奶茶店排隊上市 蜜雪冰城有2.8萬間分店最多

據外電引述消息指，最少有6間珍珠奶茶公司上市，包括蜜雪冰城等。圖為其網站。

踏入下半年，新股招股(IPO)市場趨暢旺，據外電引述消息指，最少有6間珍珠奶茶公司上市，其中包括內地最大奶茶連鎖公司蜜雪冰城，以及新時沏等。
其中蜜雪冰城於1997年在鄭州創立，現有約28,000間店舖，其中內地涉2.5萬間，海外亦有3,000間，但未有決定上市地。該公司除茶飲外，產品亦包括雪糕等，據報道，該公司曾於2021年計劃來港上市。而去年亦曾在深圳申請上市，原計劃集資約9.18億美元，惟最終被擱置。

另外其他5間，包括古茗、茶百道、滬上阿姨及新時沏則計劃來香港上市，店舖數目分別有6,700間店、6,000間、6,000間及1,600間店，霸王茶姬則擬於美國上市，現有約1,860間店。

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茶百島已委中金負責

報道指，茶百島已委託中國國際金融公司負責其在香港重新上市的事宜，最早可能於明年進行，該公司於2008年成立，現有約6,000間店，分布內地約250個城市，年收入近360億元人民幣。

至於古茗擬最快明年在香港上市，集資約3億美元。銷售炸雞和果茶的「新時沏」最近也在與潛在顧問會面，制定在香港上市的計劃。

 

奈雪的茶暴瀉一成

至於「天仁茗茶」經營商賓仕國際(1705)2018年以1元定價香港上市，今收報0.32元，無升跌，成交約3.8萬元，即上市以來累瀉68%。奈雪的茶(2150)收報5.11元，挫10.4%，成交約6600萬元。該股於2021年上市，每股定價為19.8元，上市至今則累減75%

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