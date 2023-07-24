新股登場｜6珍珠奶茶店排隊上市 蜜雪冰城有2.8萬間分店最多

踏入下半年，新股招股(IPO)市場趨暢旺，據外電引述消息指，最少有6間珍珠奶茶公司上市，其中包括內地最大奶茶連鎖公司蜜雪冰城，以及新時沏等。

其中蜜雪冰城於1997年在鄭州創立，現有約28,000間店舖，其中內地涉2.5萬間，海外亦有3,000間，但未有決定上市地。該公司除茶飲外，產品亦包括雪糕等，據報道，該公司曾於2021年計劃來港上市。而去年亦曾在深圳申請上市，原計劃集資約9.18億美元，惟最終被擱置。

另外其他5間，包括古茗、茶百道、滬上阿姨及新時沏則計劃來香港上市，店舖數目分別有6,700間店、6,000間、6,000間及1,600間店，霸王茶姬則擬於美國上市，現有約1,860間店。