新股走勢｜俄烏衝突未平 德勤大削全年集資額預測

德勤中國的資本市場服務部發布中港新股市場中期回顧及前景展望，上半年受到俄烏衝突持續、美國大幅加息和縮表、內地新冠肺炎疫情狀況和防控工作令到全球股票市場波動不穩，令包括紐約和香港在內多個主要資本市場新股數量及集資額大跌，香港期內料有24隻新股，集資約178億元為10年來最少，去年同期則有46隻新股上市，集資2,130億元，分別跌48%及92%，全球集資排名跌至第九位。而上海和深圳證券交易所將成為上半年全球最大和第二大集資地。

該行指，與今年第一季作出香港新股數量與集資總額預測情况相比，當時假設俄烏衝突將盡快平息及內地疫情將迅速改善，然而衝突持續漫延至5月尾和本月傳統第二季度上市窗口，將繼續影響全球供應鏈、經濟和資本市場發展，基於此狀況，故預計今年本港將有約70隻新股，集資1,600至1,800億元。該行4月時預期今年將有120間新股上市，集資3,300億元，即分別大削42%，及45%至51%，而中概股回歸上市將為主題，另有來自科技、傳媒和電訊、醫療及醫藥和環境、具可持續發展價值和管治能力的公司成為亮點。

暫全球排第九 重上三甲有難度

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指，超過160間公司正申請上市，包括中概股、或進行大型或超大型集資企業、生物科技公司、包括於第四季推出的簡化交收制度和預計將推出優化股票互聯互通的「南向通」股票以人民幣計價等的改革，以及香港穩健、獨特的優勢將為下半年香港新股市場帶來支持。他相信本港集資規模有望升至第五位，但重上三甲有難度。隨著兩間SPAC上市，另有10間SPAC正在等候上市，由於市況波動，料今年SPAC上市數量不太會超過10隻，每隻約集資10億元。

另外，德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏指，美國和其他主要市場期內同樣面對新股上市下跌趨勢，尤其是對科技企業估值的削減促使需要緩衝被退市風險於美國上市的中概股在香港以介紹形式上市，而非如以往般募集大量的資金。估值回升和內地經濟反彈均需時，屆時香港新股市場方能重拾活力。在美國由於逾半中概股已被列入《外國公司問責法》中的「預摘牌名單」或「確定摘牌名單」，因此中資企業於當地上市續表現乏力。期內僅3間公司上市，集資額僅8,000萬美元，去年同期則有38間中資企業上市，集資143億美元，分跌92%及99%。

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉啟鴻補充指，「直至跨境審計監管磋商能夠達成共識或進入轉捩點，下半年中資企業於美國上市的前景將不明朗。然而，這將會為香港新股市場帶來支持。

上海科創板料有 200 隻新股上市

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉啟鴻指，以新股數量計，上海科創板、創業板和北京證券交易所今將繼續成為新股市場發展的增長動力。今年上海科創板或有170至200隻新股，融資約2,100億至2,500億元人民幣，創業板上市共有210至240隻新股，融資1,600億至1,800億元人民幣。上海及深圳主板料有120至150隻新股，融資約2,000億至2,300億元人民幣。中小型的製造、科技和醫療及醫藥企業將會主導新股上市的數量。