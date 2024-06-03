新股轉旺｜港股迎內地龍頭企業 順豐來港上市獲中央放行

新股市場有望迎來巨無霸！順豐控股於深交所發公告指，近日收到了中國證監會發出的《關於順豐控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》，即獲批在香港上市。順豐擬發行不超過約6.25億股境外上市普通股，在港交所(388)上市。
不過，公司上市仍待香港交易所、監管機構批准。
市場早前傳出，順豐控股來港第二上市的集資額，擬由本來的20億至30億美元，縮水至10至20億美元(約156億港元)。集團去年8月曾遞交在港上市申請，惟申請在今年2月失效。當時集團的「境外上市備案」仍處補充資料階段。順豐控股上周五在深交所收報36.85元人民幣，跌0.1元人民幣或0.3%，市值逾1,800億元人民幣。
根據公司去年遞交的上市申請，公司計劃將集資所得用於加強其國際及跨境物流能力，包括在亞洲尤其是東南亞的物流服務及網絡覆蓋，研發先進技術及數字化解決方案等。
中證監支持內地龍頭赴港
事實上，中證監4月公布《5項資本市場對港合作措施》，其中一項為支持內地行業龍頭企業赴香港上市，至今已有多家內地巨企有意來港，包括內地家電巨企美的集團，以及吉利集團(175)旗下、內地第三大網約車平台「曹操出行」均在4月遞交上市申請；前者曾傳集資10億美元，後者傳集資數億美元。不過上周有傳中證監就美的來港上市對深圳股價的影響，向集團進行查詢。
晶泰科技或成首隻18C新股
另外，港交所去年3月引入18C章上市規則，容許特專科技初創企業申請上市。有望成本港首家按18C章上市的科技公司晶泰科技(2228)擬周二起招股。公司採用人工智能等為製藥及材料科學等產業提供藥物及材料科學研發解決方案服務。