新股轉旺｜港股迎內地龍頭企業 順豐來港上市獲中央放行

市場早前傳出，順豐控股來港第二上市的集資額，擬由本來的20億至30億美元，縮水至10至20億美元(約156億港元)。集團去年8月曾遞交在港上市申請，惟申請在今年2月失效。當時集團的「境外上市備案」仍處補充資料階段。順豐控股上周五在深交所收報36.85元人民幣，跌0.1元人民幣或0.3%，市值逾1,800億元人民幣。

新股市場有望迎來巨無霸！順豐控股於深交所發公告指，近日收到了中國證監會發出的《關於順豐控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》，即獲批在香港上市。順豐擬發行不超過約6.25億股境外上市普通股，在港交所(388)上市。

根據公司去年遞交的上市申請，公司計劃將集資所得用於加強其國際及跨境物流能力，包括在亞洲尤其是東南亞的物流服務及網絡覆蓋，研發先進技術及數字化解決方案等。

中證監支持內地龍頭赴港

事實上，中證監4月公布《5項資本市場對港合作措施》，其中一項為支持內地行業龍頭企業赴香港上市，至今已有多家內地巨企有意來港，包括內地家電巨企美的集團，以及吉利集團(175)旗下、內地第三大網約車平台「曹操出行」均在4月遞交上市申請；前者曾傳集資10億美元，後者傳集資數億美元。不過上周有傳中證監就美的來港上市對深圳股價的影響，向集團進行查詢。