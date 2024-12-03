新股集資 港全球第四 明年望返三甲

在美的集團(300)及順豐控股(6936)趕及下半年上市助力下，安永昨發表報告指，截至11月底止，今年香港新股集資額834億元，按年增80%，由去年全球第六升上第四；以宗數計則有64宗，少6%，全球排第五。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，明年香港集資額或進一步升至1,200億元，有望重返全球三甲。

今年的最高新股集資額市場為印度，暫錄180億美元，第二及第三分別為納斯達克證券交易所及紐約交易所，分別錄165億美元及156億美元。至於上交所由第一跌落第七，集資44億美元；深交所由第二跌至第八，集資36.5億美元。以交易宗數計，印度續排第一錄314宗，滬深分別排11及8。