新股｜德勤料港今年新股集資額全球排第四 明年集資額料倍升

德勤中國資本市場服務部發布《中國內地及香港IPO市場2022年回顧與2023 年前景展望》報告，按照截至今年12月底所募集融資總額，上海、深圳和韓國 證券交易所將登上今年全球新股市場排名前三位置，由於新股集資規模相對較小，令到港交所(388)和法蘭克福證券交易所會分別排名第四及第五。

據資本市場服務部預計，今年內地A股市場將有413隻新股同集資5,818億元人民幣，去年則492隻新股，集資額5,372億元人民幣，即新股數量跌16%，融資額則增8%。上海市場將有153隻新股，募集約3,576億元人民幣，深圳料有185隻新股共集資2,093億元人民幣。

至於香港方面，今年將有約82隻新股，集資約1,020億元，相較去年97隻新股及融資3,314億元，分別挫15%及69%。雖然市場於下半年反彈，與去年比較，超大型新股數量和融資總額均大幅下跌。

中概股會繼續來港上市

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏指，受到地緣政治和宏觀經濟影響，包括俄烏衝突持續和美國大幅度加息，雖然今年香港新股市場表現較疲弱，但仍然在年全球證券交易所以新股融資額排名躋身第四位，反映其市場韌力。預期包括美國放慢加息和預期中港兩地全面通關，明年香港將會有110隻新股，合共集資約2,300億元，即按年料升34%及1.25倍。雖然中概股會繼續來港上市，更多內地企業將會以H股形式於香港上市。如推出以人民幣計價的股票交易櫃台、將在香港上市的海外公司納入港股通和FINI的監管改革將有助支持「雙幣雙股」和海外企業及特專科技公司於年內在香港上市，並鞏固香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心。

上海科創板明年料有 120 至 140 隻新股招股

另外，德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和指，資本市場服務部對於A股新股市場明年前景感到樂觀，預期在上海科創板和深圳創業板推動下，整個市場將能募集更多資金，而北京證券交易所年內推動整個市場新股數量增長。預測明年上海科創板將有120至140隻新股，集資3,050億至3,400 億元人民幣；深圳創業板料有150至170隻新股，共集資1,850億至2,100億元人民幣；上海和深圳主板有大約60至80隻新股，共籌1,100億至1,250億元人民幣；而北京證券交易所會料有約100至120隻新股，集資約200億至240億元人民幣。