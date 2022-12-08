新股｜畢馬威料港明年集資額1800億 增1倍

畢馬威中國的最新報告預期今年港交所總集資額將在全球排第三。

畢馬威中國的最新報告《中國內地與香港IPO市場2022年回顧及2023年展望》，預期今年港交所(388)總集資額將在全球排第三，由於計劃明年來港上市的申請充裕，預期香港IPO市場的增長勢頭明年持續。

有望重返三甲之列

香港新股市場受到全球經濟不景氣影響，預期交易宗數及集資總額分別按年下跌25%及70%，雖然今年起步較緩慢，但在全球其他環球市場尚未復甦情況下，香港市場集資活動於今年下半年轉趨活躍，集資總額佔全年八成以上。隨著這上升勢頭，香港今年有望重返全球IPO市場的三甲之列。

展望未來，該行料隨著市場情緒回暖，IPO活動明年持續復甦。內地實施穩定經濟及推動經濟高質量發展的政策，將為集資活動創造良好的環境。計劃在港上市的申請充裕，目前已有超過120家企業提交申請，明年將完成約90宗新股上市，全年集資總額將達到1,800億元，按年料升約1倍，並繼續成為企業首選的上市地之一。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀指，有關特專科技公司的建 議規則，將為處於發展初期的高增長創新企業在香港上市打開大門，讓他們能為進一步的研發與發展籌集資金。

集資額今年削七成

本港今年以來暫有73宗上市，跌24.7%，集資約972億元，按年減70%，完成4宗SPAC上市，內地則有410宗上市，集資約6,103億元人民幣。