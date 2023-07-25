新股IPO｜中證監據報促律師行在上市招股書　淡化中國風險以「開綠燈」

外電引述知情人士透露，中國證監會（中證監）促中國律師事務所，在中資企業海外上市招股書中，淡化描述相關中國商業風險字眼及措詞，又警告若不遵循，監管部門或許不放行首次公開發行（IPO）。

目前計劃在海外發行股票的中資企業公司，通常會把中國不斷變化的經濟、政治和社會狀況、政府政策及法規變化，以及與美國貿易緊張關係，一併列為商業的風險；其中一位人士說，最新指導意見可能會迫使中國公司推遲甚至暫時擱置在美國發行股票，因為美國的監管機構要求全面披露風險。

《路透社》引述3位知情人士報道，中證監於上周四（7月20日）與當地律師行會晤，要求他們不要在公司上市招股說明書中，對中國政策或商業及法律環境，進行負面描述。

中國新境外上市規定3月已生效

中國新的境外上市規定於3月31日生效，禁止在上市文件中發表任何「歪曲或貶低中國法律政策、商業環境和司法狀況」的言論，但規定未詳細說明哪些評論屬於該範疇。

其中一位消息人士說，3月31日之後編寫的招股說明書中針對中國的風險聲明引起了北京一些高層領導的注意，促使中國證監會向交易商重申對這一問題的立場；亦有兩位消息人士指，若不遵守中證監指導，監管部門不會給股票上市「開綠燈」。