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財經
2023-10-11 14:00:00

新股IPO｜內地酒業股名品世家擬赴港上市　已申請從新三板退市

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新股IPO｜內地酒業股名品世家擬赴港上市，已申請從新三板退市。(名品世家網站)

再有內地公司擬赴港上市。內地酒業股名品世家在周二（10日）發公告，指因公司策略發展需要，擬申請在新三板終止掛牌。有內媒引述消息報道，名品世家未來有意啟動前往香港上市的計劃。

名品世家新三板退市擬為赴港IPO準備

內媒《21世紀經濟報道》引述知情人士報道，名品世家未來有意啟動前往香港上市的計劃，並表示「退市是第一步，接下來可能透過調整組織架構、引進資金等方式為衝刺港股做準備」。

名品世家董事長陳明輝。

名品世家符合港交所IPO上市要求

據港交所主板上市要求，上市公司業績期最近一年歸屬發行人股東盈利至少3,500萬港元，且前兩年累計盈利至少4,500萬港元，即三個財政年度盈利總和至少8,000萬港元。 

據名品世家近三年的業績顯示，均符合港交所主板上市條件，該企過去三年的營業收入分別為10.2億元（人民幣，下同）、13.4億元、10.5億元，歸屬掛牌股東淨利8,533.8萬元、1.22億元、7,941.1萬元。今年上半年，名品世家營業收入6.3億元，歸屬掛牌股東淨利5,600萬元，淨資產收益率約8.4%。其中今年上半年名品世家白酒收入約4.8億元，佔營收三分之二；葡萄酒上半年收入5,840萬元；白蘭地及威士忌上半年收入5,618萬元。

此外，港交所也要求主機板上市公司實控人和控股股東最近一年未變。名品世家實控人長期為董事長陳明輝，也符合要求。而名品世家的加盟店、合作店數量約1,180多家。

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