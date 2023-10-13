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財經
2023-10-13 15:20:00

新股IPO｜安永：有意申A股IPO企業或轉向香港　香港集資額僅排第八

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新股IPO｜安永：有意申A股IPO企業或轉向香港，香港集資額僅排第八。

安永發表2023年第三季全球IPO趨勢，指今年首三季度，全球IPO市場共錄得968宗交易，下降5%；集資額為1,012億美元，下降32%。安永指，大中華區的IPO宗數繼續領先全球，其中上交所及深交所集資額位列全球首兩名，香港僅排第八。儘管大中華區佔全球IPO交易份額約60%，但其上市宗數和集資額分別按年下降8%及41%。

新股IPO｜安永：有意申A股IPO企業或轉向香港，香港集資額僅排第八。

亞太區整體上市後股價表現改善

安永表示，亞太區IPO市況好壞參半，儘管佔全球IPO交易份額約 60%，但其上市宗數和集資額均下跌。各地政府均致力於刺激經濟增長，以及通過下調印花稅等措施帶動IPO活動。

安永又預料，準備於內地上市的企業，將接受更嚴謹的審查以及更長的註冊程序，主要由於監管部門有意通過控制IPO的節奏以平衡投融資市場；同時亦有跡象顯示，部分有意申請A股IPO的企業將上市目的地轉向海外和香港市場。中國內地的交易所IPO宗數及集資額分別下跌11%及40%。

香港新股集資額僅排全球第八

安永表示，過去十年新興市場的IPO宗數和集資額均上升逾三成，主要由於其經濟增長快於發達國家的經濟增長。年初至今，新興市場的IPO宗數及集資額分別佔全球IPO市場的77%及 75%。除較興旺的印尼、馬來西亞和印度市場外，土耳其及羅馬尼亞亦是新興的熱門 IPO 地點；美國的大型IPO增加，而日本及意大利則見小型IPO增長。

安永統計第三季全球IPO排名：

  1. 上海交易所
  2. 深圳交易所
  3. 美國納斯達克交易所
  4. 美國紐交所
  5. 印度交易所
  6. 阿布達比證券交易所
  7. 印尼交易所
  8. 香港交易所
  9. 東京交易所
  10. 沙特阿拉伯交易所
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