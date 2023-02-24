新股IPO｜富衛IPO有進展　傳3月再遞表於次季上市　未來將推出MIRROR聯乘活動

富衛集團（FWD）的IPO現新進展，有傳3月再於港交所遞表，並於次季上市，未來亦將推出與男團MIRROR的聯乘活動。
傳3月再遞表於次季上市
據外媒引述消息人士指，富衛集團計劃於今年3月再度在港遞表上市，目標最快於第2季成功上市。富衛集團去年曾在港遞表上市，惟因市況不佳而遭擱置。對此富衛集團拒絕置評。
富衛首先於去年2月遞表，並於5月獲批，當時計劃集資10億美元（折合約78億港元），惟及後表示因市況具挑戰而押後上市；其後，富衛同年9月第二度遞表，惟有關申請將於3月到期。多間投資銀行均是富衛集團保薦人，包括摩根士丹利、高盛、摩根大通及招銀國際。
去年獲得16.25億美元上市前融資
去年富衛集團成功獲得16.25億美元的上市前融資，投資者包括李嘉誠基金會、瑞士再保、Apollo等，令公司最新估值約90億美元。
富衛集團去年上半年經調整虧損3.33億美元，2021年上半年則錄得1.77億美元利潤。富衛集團在去年上半年繼續實現強勁的有機增長，新業務價值達到4.05億美元，按年增長25%。分部經調整稅前營運利潤達2億美元，較去年同期增長超過一倍。
將推出MIRROR聯乘活動
今日（24日）男團MIRROR全體出席富衛歷年來最大型宣傳活動「應援您健康」，未來數月富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，以配合富衛的保障計劃及網上保險平台。
MIRROR成員會分成「Team Food」、「Team Music」及「Team Sport」三個應援小隊，Team Food關注飲食健康，代表富衛網上保險平台獨家的「全自主百萬醫療計劃」；Team Music關注精神代表「智‧守衛精神健康保障計劃」；Team Sport熱忱健身挑戰，代表「尊衛您醫療計劃」自願醫保。而一系列聯乘影片將於上載於FWD MAX生活體驗平台，供會員收看。