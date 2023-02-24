新股IPO｜富衛IPO有進展　傳3月再遞表於次季上市　未來將推出MIRROR聯乘活動

富衛集團（FWD）的IPO現新進展，有傳3月再於港交所遞表，並於次季上市，未來亦將推出與男團MIRROR的聯乘活動。

傳3月再遞表於次季上市

據外媒引述消息人士指，富衛集團計劃於今年3月再度在港遞表上市，目標最快於第2季成功上市。富衛集團去年曾在港遞表上市，惟因市況不佳而遭擱置。對此富衛集團拒絕置評。

富衛首先於去年2月遞表，並於5月獲批，當時計劃集資10億美元（折合約78億港元），惟及後表示因市況具挑戰而押後上市；其後，富衛同年9月第二度遞表，惟有關申請將於3月到期。多間投資銀行均是富衛集團保薦人，包括摩根士丹利、高盛、摩根大通及招銀國際。

去年獲得16.25億美元上市前融資

去年富衛集團成功獲得16.25億美元的上市前融資，投資者包括李嘉誠基金會、瑞士再保、Apollo等，令公司最新估值約90億美元。

富衛集團去年上半年經調整虧損3.33億美元，2021年上半年則錄得1.77億美元利潤。富衛集團在去年上半年繼續實現強勁的有機增長，新業務價值達到4.05億美元，按年增長25%。分部經調整稅前營運利潤達2億美元，較去年同期增長超過一倍。