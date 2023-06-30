新股IPO｜小米有份黑芝麻智能申請本港上市　為首家以特專科技上市企業

小米（1810）有份投資、內地汽車人工智能（AI）晶片及系統開發商「黑芝麻智能」，周五（6月30日）向聯交所提交上市申請，聯席保薦人為中金公司、華泰國際。為港交所首家以特專科技上市的企業。早前有市場消息指，黑芝麻智能將最快於本月提交上市申請，目標集資約2億至3億美元。

黑芝麻銷售項均為第18C章項指定產品

據黑芝麻智能的初步招股文件顯示，公司從事自動駕駛產品及解決方案，以及智能影像解決方案的銷售，全部均為第18C章項（新特專科技公司上市機制）定義下，指定特專科技產品。

該公司是今年3月31日港交所18C規則生效以來，第一間根據此規則正式遞交上市文件的特專科技公司。

黑芝麻智能去年收入達1.65億人幣

黑芝麻智能招股書另指，去年度公司收入達1.65億元（人民幣，下同），按年增長1.7倍，期內虧損，則由2021年度的23.56億元，擴大至27.54億元；經調整虧損淨額達7億元，較2021年度的6.13億元增加。

黑芝麻智能去年於2016年成立，先後獲騰訊（700）、小米（1810）、蔚來（9866）、吉利（175）及招商局集團（144）等投資，今年4月更成為百度（9888）國內首選智能汽車SoC合作夥伴。