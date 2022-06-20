新股IPO｜微創腦科學今起預路演 料集資約5千萬美元

由微創醫療分拆的微創腦科學今起預路演，預期集資約5千萬美元。(資料圖片)

上周通過上市聆訊、由微創醫療(853)分拆的微創腦科學，據路透社旗下IFR引述消息人士報道，今日已啟動預路演，預期將集資約5,000萬美元。摩根大通及中金公司為聯席保薦人。

根據微創腦科學最新上載聯交所的資料，集團從事神經介入醫療器械行業，目前共有30款產品，包括在中國獲得批准並商業化的10款治療產品及3款通路產品以及17款正在開發的候選產品。集團擁有全面的獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。根據灼識諮詢的資料，預期中國神經介入醫療器械行業的規模將由2020年的58億元(人民幣，下同)增加至2026年的175億元，複合年增長率為20.1%。

獲准商業化 10 款治療產品涵蓋神經血管疾病的三大領域

根據網上資料，所謂神經介入治療，就是藉助醫學影像設備的觀察，經人體血管將微導管、微導絲、支架、微型彈簧圈等特製材料送達顱內血管病變部位進行治療。相比於傳統的開顱手術和藥物治療，神經介入治療具有創傷小、見效快、後遺症少、適應症廣泛等優勢，適用於顱內動脈瘤、腦動靜脈畸形、腦動靜脈瘺、急性腦梗死、腦血管狹窄等。

2019年至2021年，微創腦科學的營收分別為1.84億元、2.22億元和3.83億元；2021年前8個月則從2020年同期的1.22億元增加95.1%至2.38億元。