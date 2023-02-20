新股IPO｜捲土重來遞表　傳極兔速遞料集資78億　嘀嗒出行曾兩度交上市申請

兩間公司再次捲土重來，到港遞表申請上市，包括印尼初創公司極兔速遞（J&T Express）及第3次向聯交所遞交上市申請的內地網約車公司嘀嗒出行。
傳極兔速遞料集資78億
外媒引述消息人士指，印尼初創公司極兔速遞（J&T Express），目標在2023年下半年來港上市，計劃集資至少10億美元（折合約78.3億港元），或成為今年集資額最多的IPO之一。如該消息屬實，將是極兔速遞繼2022年後，第二次嘗試來港，過去市場傳出極兔去年基於金融市場環境波動，而暫時將來港上市計劃擱置。
是次極兔速遞目標，尋求估值至少200億美元，在這基礎上，公司正考慮出售5%至10%的股份，意味IPO價值至少10至20億美元。
極兔速遞為全球綜合物流服務營運商，公司創立於2015年，快遞網絡覆蓋多個東南亞國家，包括印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。
極兔速遞發言人回應事件，指不會對市場傳言或猜測作出評論。
嘀嗒出行曾兩度交上市申請
內地網約車公司嘀嗒出行三度向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為中金、海通及野村，據初步招股書指，截至2022年9月底，嘀嗒出行在全國366個城市內，提供基於App的順風車平台服務，擁有約1,240萬名認證私家車車主。
嘀嗒出行去年首9個月收益按年跌26.6%至4.3億元人民幣，經調整利潤淨額按年跌64.6%至6,540萬元人民幣；去年首9個月公司，整體毛利率為74.6%，按年跌6.3％，主要因增加對私家車車主的補貼、提高順風車出行保險的保額上限及疫情影響等。
過去嘀嗒出行曾於2020年10月，及2021年4月曾向港交所遞交上市申請。
嘀嗒出行主要通過向在台灣提供順風車搭乘的私家車車主，收取其服務費產生收入，業務佔總收入約9成，其次是向出租車司機收取服務費，也從廣告及其他服務產生收入。