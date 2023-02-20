新股IPO｜捲土重來遞表　傳極兔速遞料集資78億　嘀嗒出行曾兩度交上市申請

兩間公司再次捲土重來，到港遞表申請上市，包括印尼初創公司極兔速遞（J&T Express）及第3次向聯交所遞交上市申請的內地網約車公司嘀嗒出行。

傳極兔速遞料集資78億

外媒引述消息人士指，印尼初創公司極兔速遞（J&T Express），目標在2023年下半年來港上市，計劃集資至少10億美元（折合約78.3億港元），或成為今年集資額最多的IPO之一。如該消息屬實，將是極兔速遞繼2022年後，第二次嘗試來港，過去市場傳出極兔去年基於金融市場環境波動，而暫時將來港上市計劃擱置。

是次極兔速遞目標，尋求估值至少200億美元，在這基礎上，公司正考慮出售5%至10%的股份，意味IPO價值至少10至20億美元。

極兔速遞為全球綜合物流服務營運商，公司創立於2015年，快遞網絡覆蓋多個東南亞國家，包括印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。

極兔速遞發言人回應事件，指不會對市場傳言或猜測作出評論。