新股IPO｜據報阿里旗下菜鳥下周申請香港上市　集資至少10億美元 (更新)

至於目前或因市況及消費股的投資氣氛不佳，令盒馬估值不如預期，分拆盒馬上市的計劃將暫時擱置。

《彭博》報道指，菜鳥尚未落實上市規模及時間表，最快上市詳情或因應市場情況作調整。

對此，有內媒引述菜鳥相關負責人回應「不予置評」。

外電引述知情人士透露，阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」，5月前傳出計劃最快明年初在本港上市。外電周五（22日）最新報道，菜鳥網路計劃最快於下周申請香港IPO，集資至少10億美元，但最終決定尚未做出，細節仍可能改變。

阿里巴巴「1+6+N」組織變革

阿里巴巴創辦人馬雲自3月底確認返回內地杭州後，該集團在當月28日向員工發信，宣布將重組為六個主要業務部門，是為「1+6+N」組織變革，可以在準備就緒時進行融資和IPO（首次公開招股），被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。

市場亦憧憬阿里巴巴是次分拆計劃，或對香港新股市場起提振作用。