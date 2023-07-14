新股IPO｜新假期母企新傳企劃超購43倍　一手中籤率30% (附分配結果)

本地傳媒《新假期》、《經濟一週》、《GOtrip》等母公司新傳企劃（1284）公布招股結果。新傳企劃早前以每股0.92元定價，為招股價範圍0.84至0.92港元的上限定價，集資淨額1億元。最新公布一手中籤率為30.01%，即抽80手、40萬股可穩獲一手。

新傳企劃超購43倍

新傳企劃公布，於公開發售部分錄得11,655人認購，超額認購43.2倍；至於配售部分則超購0.5倍。

此外，集團指集資所得約44.4%用於擴展及加強產品系列、數據收集及分析能力；有約26.3%，用於合併及收購其他媒體或電子商務市場從業者，或建立策略聯盟；12.5%部分，用於建設內部媒體內容管理平台；另將9.9%用於一般營運資金；6.9%則用於償還銀行的借款。