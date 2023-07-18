新股IPO｜新假期母企新傳企劃首掛較上市價低4%　每手帳面賺多少？ (更新)

本地傳媒《新假期》、《經濟一週》、《GOtrip》等母公司新傳企劃（1284）原定7月17日於港交所掛牌，惟颱風襲港，首掛改為周二（7月18日）。
新傳企劃開報0.88元，較上市價0.92元低4%，其後轉升2%，報0.94元。該股現報0.93元，不計手續費，每手帳面賺50元。
【7月18日更新】
新傳企劃超購43倍
新傳企劃公布招股結果。新傳企劃早前以每股0.92元定價，為招股價範圍0.84至0.92港元的上限定價，集資淨額1億元。最新公布一手中籤率為30.01%，即抽80手、40萬股可穩獲一手。
至於在公開發售部分錄得11,655人認購，超額認購43.2倍；至於配售部分則超購0.5倍。
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此外，集團指集資所得約44.4%用於擴展及加強產品系列、數據收集及分析能力；有約26.3%，用於合併及收購其他媒體或電子商務市場從業者，或建立策略聯盟；12.5%部分，用於建設內部媒體內容管理平台；另將9.9%用於一般營運資金；6.9%則用於償還銀行的借款。
新傳企劃逾9成收入來自廣告
公司於2022年收入按年跌2%至2.4億元，當中95.2%來自數碼廣告，網絡廣告收入1.88億、程序化廣告收入4,107.9萬 。
年度溢利按年增19.3%至3,943萬元；而據新傳企劃聆訊後文件，目前公司有9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」、「SSwagger及Madame Figaro」。