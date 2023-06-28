新股IPO｜新假期經濟一週母企新傳企劃通過上市聆訊　英皇楊受成持七成股權

新傳企劃9成收入來自廣告

公司於2022年收入按年跌2%至2.4億元，當中95.2%來自數碼廣告，網絡廣告收入1.88億、程序化廣告收入4,107.9萬 。

年度溢利按年增19.3%至3,943萬元；而據新傳企劃聆訊後文件，目前公司有9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」、「SSwagger及Madame Figaro」。