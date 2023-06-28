新股IPO｜新假期經濟一週母企新傳企劃通過上市聆訊　英皇楊受成持七成股權

本地傳媒《新假期》、《經濟一週》、《GOtrip》等母公司新傳企劃，周二（6月27日）通過港交所上市聆訊，據港交所文件披露顯示，英皇國際（163） 主要股東楊受成於上市前持有新傳企劃約70%股權，而英皇融資及力高企業融資為新傳企劃聯席保薦人。
新傳企劃9成收入來自廣告
公司於2022年收入按年跌2%至2.4億元，當中95.2%來自數碼廣告，網絡廣告收入1.88億、程序化廣告收入4,107.9萬 。
年度溢利按年增19.3%至3,943萬元；而據新傳企劃聆訊後文件，目前公司有9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」、「SSwagger及Madame Figaro」。
英皇楊受成持七成股權
此外，文件披露顯示，英皇國際（163）主要股東楊受成於上市前控制新傳企劃約70%股權；而今年新傳企劃核心資產與早年上市的新傳媒集團接近，但2014年，楊受成已向中國恒大（3333）出售新傳媒，作價9.5億元市值。
其後楊受成分別於2015年及2017年兩次從恒大集團收購新傳媒資產，兩次交易代價合共7,330元。