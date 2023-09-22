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財經
2023-09-22 11:20:00

新股IPO｜極兔速遞據報最快下周上市聆訊集資5億美元　球王美斯任代言人(更新)

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新股IPO｜極兔速遞擬數日後內遞表料最多集資10億美元。(極兔速遞)

東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）已於6月16日在港交所遞表上市，並委任摩根士丹利、美銀及中金為上市聯席保薦人。極兔6月26日公布，委任瑞銀為財務顧問及整體協調人、建銀國際及招銀國際整體協調人。

最新周五（22日），外電報道極兔最快下周進行上市聆訊，並希望下月底在港上市。

現時公司代言人亦找來「球王」美斯擔任。

【9月22日更新】

極兔速遞計劃集資5億美元

外電報道，印尼速遞公司極兔速遞(J&T Express)計劃最快下周進行上市聆訊，目標最早於下月底在港上市，計劃集資5億美元，與6月時傳出的集資額介乎5億至10億美元相比，只觸及當時下限，目前公司估值料達120億美元。

而中證監此前發布的備案通知書顯示，極兔今次計劃發行不超過3.755億股普通股。

極兔速遞招股書集資額用途

極兔招股書顯示，極兔擬將集資額用於（1）拓寬物流網絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務範圍；（3）研發及技術創新；及（4）用作一般企業目的和營運資金需求。

極兔速遞由OPPO印尼業務創辦人李傑在2015年時創立，4年時間即成為東南亞第一大快遞公司，直至2019年下半年，極兔速遞由回到內地發展，並迅速成為中國快遞行業第5名。

新股IPO｜極兔速遞找來球王美斯任代言人。(極兔速遞)

新股IPO｜極兔速遞找來球王美斯任代言人。(極兔速遞)

球王美斯任極兔速遞代言人

據公司官方網站，近日轉戰美職聯的「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）目前為極兔全球品牌代言人。

現時極兔的快遞網絡覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。

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