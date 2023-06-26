新股IPO｜極兔速遞擬最多集資10億美元上市　球王美斯任代言人(更新)

極兔速遞 招股書集資額用途

極兔招股書顯示，極兔擬將集資額用於（1）拓寬物流網絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務範圍；（3）研發及技術創新；及（4）用作一般企業目的和營運資金需求。

極兔速遞最多集資10億美元

《彭博》引述消息人士報道，極兔速遞於未來幾日內於港交所遞表上市，並計劃最多集資10億美元，但形容極兔目前仍未做出最終決定，包括上市時間表、集資規模，計劃可能均有變化。極兔方面對消息拒絕回應。

極兔速遞由OPPO印尼業務創辦人李傑在2015年時創立，4年時間即成為東南亞第一大快遞公司，直至2019年下半年，極兔速遞由回到內地發展，並迅速成為中國快遞行業第5名。