新股IPO｜極兔速遞擬最多集資10億美元上市　球王美斯任代言人(更新)

東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）已於6月16日遞表上市，並委任摩根士丹利、美銀及中金為上市聯席保薦人。極兔周一（26日）公布，委任瑞銀為財務顧問及整體協調人、建銀國際及招銀國際整體協調人；至於現時公司代言人亦找來「球王」美斯擔任。
【6月26日更新極兔招股書】
極兔速遞招股書集資額用途
極兔招股書顯示，極兔擬將集資額用於（1）拓寬物流網絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務範圍；（3）研發及技術創新；及（4）用作一般企業目的和營運資金需求。
極兔速遞最多集資10億美元
《彭博》引述消息人士報道，極兔速遞於未來幾日內於港交所遞表上市，並計劃最多集資10億美元，但形容極兔目前仍未做出最終決定，包括上市時間表、集資規模，計劃可能均有變化。極兔方面對消息拒絕回應。
極兔速遞由OPPO印尼業務創辦人李傑在2015年時創立，4年時間即成為東南亞第一大快遞公司，直至2019年下半年，極兔速遞由回到內地發展，並迅速成為中國快遞行業第5名。
球王美斯任極兔速遞代言人
據公司官方網站，近日轉戰美職聯的「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）目前為極兔全球品牌代言人。
現時極兔的快遞網絡覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。