新股IPO｜極兔速遞暫錄1.89億元孖展認購　一手入場費2424元 (更新)

東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）已於6月16日在港交所遞表上市，並委任摩根士丹利、美銀及中金為上市聯席保薦人。
【10月17日更新】屬今年較罕見的大型新股極兔速遞（J&T Express）（1519），截至周二中午（17日），極兔速遞暫錄1.89億元孖展認購，其中富途證券錄1.09億元孖展認購。
目前的孖展認購相當於公開發售部分3.92億元的48%。
【10月16日更新】極兔速遞（J&T Express）（1519）公布招股文件，由即日10月16日起至19日招股，計劃發行3.27億股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12元，集資39.19億元，每手200股，一手入場費2,424.2元。極兔速遞預料，將於10月27日掛牌。
【10月12日更新】對於本港新股IPO市場有回暖跡象，極兔速遞亦加快上市進程，傳於計劃下周一（16日）開始招股，集資5億美元（折合約39億港元），或成今年第二大集資額的新股。同時，也早於同行順豐及阿里巴巴旗下菜鳥登陸港股主板。
傳極兔希望10月底在港上市
9月22日，外電報道極兔進行上市聆訊，並希望10月底在港上市。極兔6月26日公布，委任瑞銀為財務顧問及整體協調人、建銀國際及招銀國際整體協調人。
極兔速遞計劃集資5億美元
外電報道，印尼速遞公司極兔速遞(J&T Express)計劃最快下周進行上市聆訊，目標最早於下月底在港上市，計劃集資5億美元，與6月時傳出的集資額介乎5億至10億美元相比，只觸及當時下限，目前公司估值料達120億美元。
而中證監此前發布的備案通知書顯示，極兔今次計劃發行不超過3.755億股普通股。
極兔速遞招股書集資額用途
極兔招股書顯示，極兔擬將集資額用於（1）拓寬物流網絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務範圍；（3）研發及技術創新；及（4）用作一般企業目的和營運資金需求。
極兔速遞由OPPO印尼業務創辦人李傑在2015年時創立，4年時間即成為東南亞第一大快遞公司，直至2019年下半年，極兔速遞由回到內地發展，並迅速成為中國快遞行業第5名。
球王美斯任極兔速遞代言人
據公司官方網站，近日轉戰美職聯的「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）目前為極兔全球品牌代言人。
現時極兔的快遞網絡覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。