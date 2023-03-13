新股IPO｜港交所去年審理上市申請按年升7%　傳富衛第3度提交IPO申請

另外，上市委員會去年亦對6宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。去年有48家長期停牌公司被除牌，大多數未能公布財務業績，並存在尚未解決的企業或會計不合規情況，以及管理層誠信問題；38家長期停牌公司成功解決監管問題而復牌。

去年有10家在美國上市的大中華發行人回港上市，當中6家選擇雙重主要上市；年內亦首次有5家特殊目的收購公司(SPAC)上市，總集資額50億元。

包凱：歡迎具高增長潛力公司上市

港交所上市委員會主席包凱稱，期待今年刊發有關特專科技公司上市制度的諮詢總結，並歡迎首批具高增長潛力的公司上市，又指未來會繼續檢討GEM和開展對結構性產品制度的檢討，同時計劃將氣候披露標準調整至與TCFD的建議及ISSB4的新標準一致的相關建議刊發諮詢文件。

傳富衛第3度提交IPO申請

外媒引述消息報道，富衛（FWD）計劃第3次提交香港IPO申請，知情人士表示，由於9月的申請剛剛失效，該公司將盡快重新提交包含最新財務數據的上市文件。富衛仍在尋求第2季上市，集資約10億美元（折合約78.47億港元）。