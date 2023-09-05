新股IPO｜港交所歐冠昇：已收到數間生物科技企業上市申請 (更新)

港交所（388）自2018年推行上市改革以來，香港已成亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。周二（5日）港交所行政總裁歐冠昇，於一個峰會上致辭時表示，目前港交所已收到數間國際生物科技企業的上市申請，指本港作為超級聯繫人，在連接亞洲生物科技企業與全球資本方面，具有得天獨厚的優勢。

歐冠昇：已收到數間生科企業上市申請

歐冠昇出席港交所生物科技峰會2023致辭，稱香港作為領先國際金融中心，已成全球生物科技公司熱點，目前港交所已收到數間生科企業的上市申請，指企業均能借最近國際公司獲得納入「港股通」舉措，通過在港上市接觸到內地投資者。他又認為，香港在全球生物科技發展中發揮著重要作用，更為整個亞洲的生物科技增長機會提供連接，並提供豐富的生物科技金融專業人才庫。

歐冠昇：港交所已在紐約開設辦事處

此外，歐冠昇又提到港交所今年建立許多重要國際戰略夥伴關係，包括與沙特阿拉伯交易所，以及印度證券交易所簽署諒解備忘錄，將合作探索中東和東南亞的機會。

同時，港交所亦已於紐約開設辦事處，方便與北美客戶密切合作。歐冠昇指，港交所願景，是讓香港成為一個更大、更全球化、更互聯互通，及具相關性吸引力的市場。

港交所8月底止有60間生科企業上市集資近1200億

港交所上市主管伍潔鏇亦在同一峰會上表示，截至8月底，有60間生物科技公司透過上市規則第18A章上市，有關集資金額約1,190億元，總市值約5,740億元。

當中，有12間公司的財務業績改善至符合上市規則第8章，有8間是在去年和今年轉型。