新股IPO｜港股上市一文睇清　絕味擬啟動H股上市　洲際船務通過上市聆訊

近期多隻新股IPO擬赴港，或已通過上市聆訊，當中不乏曾被美國制裁而撤銷赴美IPO的AI機械人開發商達闥科技；亦有多間分店的絕味食品（滬：603517），以及剛通過上市聆訊的洲際船務。

絕味擬啟動H股上市 內地連鎖滷製食品公司絕味食品計劃赴港上市，擬在境外發行H股股份並在香港聯交所上市。據絕味食品2022年業績預告指，去年全年公司淨利潤為2.2億元至2.6億元至77.57%，按年下降73.49%。 據有關人士透露，公司啟動H股上市主要是為加快推進全球化戰略，增強公司在休閒滷製品行業的綜合競爭力。目前正與相關中介機構就本次H股上市的相關工作進行商討，具體細節暫未確定。

洲際船務通過上市聆訊 內地海運服務商洲際船務，今（7日）通過上市聆訊，中泰國際為獨家保薦人。 截至去年9月底止，洲際船務首9個月收入為2.85億美元，按年增7.7%；純利按年增89%至5,399.9萬美元。據港交所文件顯示，集團第一次申請為去年4月13日，申請已於同年10月中到期，去年11月4日再度申請上市。 洲際船務預期集資額將作擴大船隊、購買二手船舶、定期租貸業務；於多地設立辦事處、擴大營運，以及作營運開支等。