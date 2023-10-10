新股IPO｜畢馬威唱好，料香港年底有望重返全球IPO五甲。

畢馬威唱好港股市場，料香港年底有望重返全球IPO首五位！畢馬威最新發布《中國內地及香港IPO市場2023年第三季度回顧》報告，稱在目前約110宗上市申請的支持下，香港有望在今年底重返全球IPO首五位。
報告表示，香港IPO市場今年首三季僅錄得44宗IPO上市，募資總額為246億元，分別按年減少15%和65%，拖累香港下跌至全球IPO排名第8位。
畢馬威：香港上市申請宗數穩步增加
直至9月30日，共有29家訊息技術、媒體及電訊公司以及20家醫療保健及生物科技公司申請在香港上市，其中包括9家未盈利生物科技公司。這兩個行業合計佔香港新股申請宗數近一半，畢馬威預料，有望幫助香港在年底重返全球IPO排名前五位。
畢馬威新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，儘管IPO活動仍然低迷，香港在持續擴大互聯互通機制，深化與亞太、中東和環球市場的聯繫，措施對香港持續增強國際聯繫，並擔任內地與全球市場的橋樑具有重要戰略意義。
此外，加上港交所最近發布有關GEM（創業板）改革諮詢，以提升GEM對具有高增長潛力的中小企業的吸引力，港府又成立促進股票市場流動性專責小組，均有助維持香港作為主要國際金融中心的競爭力。