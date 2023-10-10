新股IPO｜畢馬威唱好，料香港年底有望重返全球IPO五甲。

畢馬威唱好港股市場，料香港年底有望重返全球IPO首五位！畢馬威最新發布《中國內地及香港IPO市場2023年第三季度回顧》報告，稱在目前約110宗上市申請的支持下，香港有望在今年底重返全球IPO首五位。

報告表示，香港IPO市場今年首三季僅錄得44宗IPO上市，募資總額為246億元，分別按年減少15%和65%，拖累香港下跌至全球IPO排名第8位。