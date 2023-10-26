新股IPO｜萬達商管再傳延遲赴港IPO　正與投資者洽談以免觸發300億回購 (更新)

內地前首富王健林旗下的萬達集團，擬安排經營內地商場業務的萬達商業管理在香港IPO上市，第3次上市IPO申請已於今年4月到期失效。內媒報道，萬達商管有意延遲在港交所上市，因中證監早前發信指，年底未能IPO需付300億元回購。

內媒《澎湃新聞》從知情人士處獲悉，萬達商管正與投資者洽商提供補償，因在2023年底前，萬達商管無法在港交所上市的話，中證監指，萬達商管需向投資者償還約300億元的股權回購款。

《澎湃新聞》又報道，鑑於近期市場環境未向好，萬達商管可能會選擇在明年再進行IPO。萬達商管強調，若能夠獲得監管部門的批準，且在市場條件轉好有利的情況下，珠海萬達商管仍有可能在今年年底前上市。

中證監：年底未能IPO需付300億元回購

中證監信內表示，監管機構並要求補充說明上市進展情況，並評估上述事項對公司短期償債能力的影響，指出若萬達商業無法在今年底前成功上市，公司需向上市前投資者回購300億元人民幣股權。

擬新股集資30億美元

較早前市場消息指，萬達商管擬以新股集資30億美元，但近月市況反覆不定，市場缺乏大型新股上市多時。

萬達商管早於2021年申請香港上市，但申請兩度失效，去年10月第3度遞表，第3次申請將於今年4月到期失效。