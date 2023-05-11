新股IPO｜蒙古Steppe Gold擬赴港雙重上市　早前收購加拿大礦業公司

蒙古貴金屬生產商Steppe Gold宣布，計劃今年香港雙重上市。Steppe Gold表示，在香港上市可加深來自亞洲及北美的投資者對集團認識，爲其提供更方便的交易渠道，同時增加流動性改善估值。

Steppe Gold已於三國家掛牌

Steppe Gold目前已在三國家掛牌，包括多倫多證券交易所（TSX）、美國場外交易集團OTCQX，及法蘭克福交易所（FSE）。

參考多倫多證券交易所TSX的報價，Steppe Gold最新市值約7,233萬加幣（折合約4.23億港元）