新股IPO｜蒙古Steppe Gold擬赴港雙重上市　早前收購加拿大礦業公司

蒙古貴金屬生產商Steppe Gold宣布，計劃今年香港雙重上市。Steppe Gold表示，在香港上市可加深來自亞洲及北美的投資者對集團認識，爲其提供更方便的交易渠道，同時增加流動性改善估值。
Steppe Gold已於三國家掛牌
Steppe Gold目前已在三國家掛牌，包括多倫多證券交易所（TSX）、美國場外交易集團OTCQX，及法蘭克福交易所（FSE）。
參考多倫多證券交易所TSX的報價，Steppe Gold最新市值約7,233萬加幣（折合約4.23億港元）
早前收購多地礦業公司
Steppe Gold最新簽亦署協議，收購秘魯高品位Tres Cruces氧化物開發商Anacortes（OTCQX：XYZFF）全數股權，該項目為全球最高品位的金氧化物開發地點之一；早前亦以全股票交易的方式收購加拿大的Anacortes Mining。
Steppe Gold在2020年起始生產黃金，集團基地位於蒙古Altan Tsagaan Ovoo（ATO）的金礦第一期氧化區域，累計已生產16萬盎司的黃金。而集團第二期擴建項目計劃於2025年開展，預計每年生產逾10萬盎司黃金，並持續生產至2036年，全部維持成本（AISC）約為每盎司850美元。