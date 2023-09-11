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財經
2023-09-11 10:44:00

新股IPO｜阿里巴巴據報擱置分拆盒馬上市計劃　或因估值不如預期 (更新)

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新股IPO｜阿里巴巴據報最快11月分拆盒馬鮮生上市，成分拆後第一股IPO。

阿里巴巴（9988）自3月宣布分拆改組後，有指阿里會率先將「盒馬鮮生」（Freshippo）分拆，最快11月在港上市，成為分拆後第一股IPO。不過最新外電報道，因目前消費股的投資氣氛不佳，令估值不如預期，分拆盒馬上市的計劃將暫時擱置。

盒馬估值僅約40億美元不如預期

《彭博社》引述消息人士透露，阿里早前與潛在投資者初步商洽後，認為盒馬上市IPO，可達估值僅約40億美元（折合約312億港元），不及公司最初預期。

而據去年阿里考慮為盒馬進行新一輪私募融資時，該目標估值則介乎60億至100億美元（折合約468億至780億港元），相距頗大。

早前料盒馬最快11月IPO

本地傳媒曾報道，阿里旗下零售平台「盒馬鮮生」正籌備上市。據了解，獲批後盒馬將着手呈交上市申請表格即A1表格，當時料最快11月中旬能IPO集資，但實際上市時間表則視乎市況而定。據了解，盒馬整體估值超過300億元，實際金額按市況而定。

本地傳媒亦曾向盒馬鮮生查詢，但盒馬發言人表示不作任何評論。

盒馬鮮生主打高科技新零售概念，2017年，當時阿里巴巴創辦人馬雲更現身盒馬鮮生門店站台。(阿里巴巴)

阿里巴巴旗下多間公司正啟動上市計劃

報道續指，阿里巴巴旗下除盒馬鮮生外、菜鳥及阿里雲亦正啟動上市計劃，將成為阿里分拆改組後首股IPO。早前消息指菜鳥計劃最快明年初在本港上市，集資最多20億美元（折合約156億港元）；至於阿里巴巴董事會主席兼CEO上周張勇亦發全員信向員工解釋其退任原因，表示需全身心投入阿里雲的分拆。

盒馬鮮生主打高科技新零售概念

盒馬鮮生為阿里巴巴旗下售賣生鮮食品的公司，有網絡和實體店，公司主打高科技新零售概念，所有商品標籤都是採用電子紙，可以透過掃碼的方式進一步了解商品資訊，並設高速網購並專注衛生冷藏運輸的物流。2017年，當時阿里巴巴創辦人馬雲更現身盒馬鮮生門店站台，又於店內舉起帝王蟹。

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