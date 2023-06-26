新股IPO｜阿里巴巴據報最快11月分拆盒馬鮮生上市，成分拆後第一股IPO。

本地傳媒亦曾向盒馬鮮生查詢，但盒馬發言人表示不作任何評論。

本地傳媒報道，阿里旗下零售平台「盒馬鮮生」正籌備上市，最快未來兩周向港交所提交IPO上市審批。據了解，獲批後盒馬將着手呈交上市申請表格即A1表格，料最快11月中旬能IPO集資，但實際上市時間表則視乎市況而定。據了解，盒馬整體估值超過300億元，實際金額按市況而定。

阿里巴巴旗下多間公司正啟動上市計劃

報道續指，阿里巴巴旗下除盒馬鮮生外、菜鳥及阿里雲亦正啟動上市計劃，將成為阿里分拆改組後首股IPO。早前消息指菜鳥計劃最快明年初在本港上市，集資最多20億美元（折合約156億港元）；至於阿里巴巴董事會主席兼CEO上周張勇亦發全員信向員工解釋其退任原因，表示需全身心投入阿里雲的分拆。

盒馬鮮生主打高科技新零售概念

盒馬鮮生為阿里巴巴旗下售賣生鮮食品的公司，有網絡和實體店，公司主打高科技新零售概念，所有商品標籤都是採用電子紙，可以透過掃碼的方式進一步了解商品資訊，並設高速網購並專注衛生冷藏運輸的物流。2017年，當時阿里巴巴創辦人馬雲更現身盒馬鮮生門店站台，又於店內舉起帝王蟹。