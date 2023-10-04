新股IPO｜阿里巴巴旗下菜鳥已向聯交所遞初步招股書　最新委任大摩為整體協調人 (更新)

此外，有傳上市集資有望約10億美元的菜鳥若年內成功掛牌，有望成為本港今年新股集資王，花旗、中信證券及摩根大通出任聯席保薦人。最新菜鳥最新公布，進一步委任摩根士丹利為整體協調人，但並非公司新股保薦人。

據菜鳥 初步招股文件 顯示，阿里於2021至2023年度，每年貢獻菜鳥約30%收入，截至6月底止首季，佔比約29.7%。至於菜鳥過去兩年均虧損逾20億元人民幣，不過上季按年扭虧為盈，轉賺近4億人民幣。

菜鳥將仍為阿里子公司

阿里巴巴周二（26日）宣布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥，公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

阿里指，現擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售），擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。

至於阿里有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、公司於菜鳥的股份百分比的減幅，則尚未最终確定，須待包括獲得聯交所上市委員會批准菜鳥股份上市及買賣、完成向中證監提交的菜鳥股份上市及發售相關備案以及董事會及菜鳥董事會及股東作出最終決定後，方可作實。

現時公司持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥主要為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司，提供物流服務及解決方案，業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。