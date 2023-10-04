新股IPO｜阿里巴巴旗下菜鳥已向聯交所遞初步招股書　最新委任大摩為整體協調人 (更新)

阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」赴港上市。阿里巴巴發公告表示，擬分拆菜鳥在港主板獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃，指擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里的子公司。
菜鳥已向聯交所遞初步招股書
據菜鳥初步招股文件顯示，阿里於2021至2023年度，每年貢獻菜鳥約30%收入，截至6月底止首季，佔比約29.7%。至於菜鳥過去兩年均虧損逾20億元人民幣，不過上季按年扭虧為盈，轉賺近4億人民幣。
此外，有傳上市集資有望約10億美元的菜鳥若年內成功掛牌，有望成為本港今年新股集資王，花旗、中信證券及摩根大通出任聯席保薦人。最新菜鳥最新公布，進一步委任摩根士丹利為整體協調人，但並非公司新股保薦人。
【10月4日更新】
菜鳥將仍為阿里子公司
阿里巴巴周二（26日）宣布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥，公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。
阿里指，現擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售），擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。
至於阿里有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、公司於菜鳥的股份百分比的減幅，則尚未最终確定，須待包括獲得聯交所上市委員會批准菜鳥股份上市及買賣、完成向中證監提交的菜鳥股份上市及發售相關備案以及董事會及菜鳥董事會及股東作出最終決定後，方可作實。
現時公司持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥主要為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司，提供物流服務及解決方案，業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。
阿里巴巴：分拆有助投資者更好評價
董事會亦於公告中表示，認為擬議分拆將對公司及菜鳥有利，包括：
- 擬議分拆將可使投資者能夠更好地評估本公司的價值，並專注於阿里巴巴未分拆集團的業務
- 擬議分拆可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，從而使投資者將能夠分開評價及評估菜鳥集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力
- 菜鳥的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體
- 預期擬議分拆將提高菜鳥集團的價值，進而令公司作為菜鳥的控股股東及其股東整體受益，因為菜鳥於聯交所上市將提高菜鳥集團在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，這將有助於菜鳥更好地洽談及招攬更多業務
- 使菜鳥能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場，並進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力，從而更有效地部署阿里巴巴未分拆集團的財務資源
- 為希望對物流服務業務狀況進行信用分析及據此提供貸款的評級機構及金融機構提供清晰的菜鳥集團信用狀況
- 使公司及菜鳥的管理層的職責及問責性與其各自的經營及財務表現更直接一致
菜鳥尚未落實上市規模
較早前《彭博》報道，菜鳥尚未落實上市規模及時間表，最快上市詳情或因應市場情況作調整。菜鳥代表拒絕置評，阿里巴巴代表則將彭博社的查詢轉回給菜鳥。
此前曾經報道，菜鳥估值逾200億美元（折合約1,580億港元），並指集團正與中金及花旗合作，目標較早前計劃年底上市推遲。
至於目前或因市況及消費股的投資氣氛不佳，令盒馬估值不如預期，分拆盒馬上市的計劃將暫時擱置。
阿里巴巴「1+6+N」組織變革
阿里巴巴創辦人馬雲自3月底確認返回內地杭州後，該集團在當月28日向員工發信，宣布將重組為六個主要業務部門，是為「1+6+N」組織變革，可以在準備就緒時進行融資和IPO（首次公開招股），被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。市場亦憧憬阿里巴巴是次分拆計劃，或對香港新股市場起提振作用。