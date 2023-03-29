新股IPO｜Lalamove母企拉拉科技申請來港上市　披露月活躍司機達百萬

港產物流公司貨拉拉Lalamove母企拉拉科技（LALATECH）申請來港上市，昨（28日）向港交所遞交IPO上市申請，同時披露近年業績。公司是次由高盛，美銀證券和摩根大通為上市保薦人。

據初步招股書顯示，公司去年收入按年升22.6%至10.4億美元，雖然連續三年虧損，惟去年虧損收窄至4,909萬美元，較2021年的蝕20.9億美元減少，而更於去年自成立以來，按經調整基準首次達至盈利，並實現經調整利潤（非國際財務報告準則計量）5,323.3萬美元，2021年經調整虧損6.31億美元。

擁多位股東及投資者

公司主要股東包括公司創始人、董事會兼首席執行官周勝馥（25%）、高瓴資本 （10.4%）、紅杉資本 （9.2%）、概念資本 （8.3%）、清流資本（7.3%）和順為資本（6.9%）。

此前公司亦先後取得11輪融資，擁多位投資者，包括資產管理公司高瓴、被譽為「創業者背後的創業者」私募基金紅杉中國、騰訊控股（700）、美團（3690）、香港科學園等。

至於最近一輪融資於去年2月底結算，以每股成本76.16美元，發行約301.98萬優先股，融資額達2.3億美元。

公司指出，今次集資將用於在未來3至5年，驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類、進一步加快公司在全球的業務擴張以抓住全球物流市場的廣闊機遇、進一步投資研發，以持續開發及提升公司的技術基礎設施，表示技術是公司以及驅動貨運的核心要素。