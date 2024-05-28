新興投資｜中原攻港學生宿舍 涉2千床位

中原集團計劃在港投資學生公寓。圖左起為江若雯、創辦人施永青、子公司主席施慧勤、葉明慧。(陳奕釗攝)

香港是留學熱門地，近年留學人數更持續上漲，令學生公寓成為新興投資。中原集團旗下中原投資繼在英美積極投資學生公寓並獲利後，亦準備反攻香港，藉著本地樓價明顯回調的機會，計劃未來兩三年在港尋求合適投資的學生公寓，涉及床位約2,000個。

中原投資成立多項基金進行學生公寓投資，策略為收購物業後翻新或新增設施，提升公寓租金後再伺機高價出售。集團2019年入手的美國德州及喬治亞州兩個項目於2022年成功出售，升值約22%和39%。中原投資總裁葉明慧稱，手持的兩個英國倫敦項目租金分別增73%及20%，估值升45%及22%。