新興投資｜中原攻港學生宿舍 涉2千床位

香港是留學熱門地，近年留學人數更持續上漲，令學生公寓成為新興投資。中原集團旗下中原投資繼在英美積極投資學生公寓並獲利後，亦準備反攻香港，藉著本地樓價明顯回調的機會，計劃未來兩三年在港尋求合適投資的學生公寓，涉及床位約2,000個。
中原投資成立多項基金進行學生公寓投資，策略為收購物業後翻新或新增設施，提升公寓租金後再伺機高價出售。集團2019年入手的美國德州及喬治亞州兩個項目於2022年成功出售，升值約22%和39%。中原投資總裁葉明慧稱，手持的兩個英國倫敦項目租金分別增73%及20%，估值升45%及22%。
稱本地收購價已跌至適合入場水平
葉明慧稱，除英美外，還持續關注澳洲、日本及加拿大等地，不過短期先考慮香港。她稱，雖然香港學生公寓市場未成氣候，但本地樓市經歷近幾年調整，收購價格已適合入場。
去年施政報告提出自2024/25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將提升一倍至40%；另外香港本科及研究生的非本地生人數4年大升35.5%，至2022/2023年度的6.19萬人。中原預測，至2027/28年度，香港前5所大學非本地學生人數可達逾6.79萬人，惟非本地生校內宿位僅約1.78萬個，即仍有約5萬人需要另覓住所，存在重大市場缺口。
葉明慧補充，本地學生外宿普遍考慮私人住宅，即使已出現零星學生宿舍，但市佔率仍遠低英美的約20%，因而未來兩至三年擬在港投資2,000個床位，並冀吸引更多投資者進場。
上月1.4億購美項目 料租金回報6厘
海外方面，中原投資首席投資總監江若雯說，上月收購美國喬治亞州肯納索市項目，投資額約1,800萬美元(約1.4億港元)，投資期5年，預計平均租金逾6厘。項目鄰近肯尼索州立大學，提供32個單位，涉及148個床位，出租率100%。