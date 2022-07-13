新西蘭央行加息半厘　表明會繼續加息遏抑通脹

新西蘭貨幣政策委員會一如預期，議息後宣布加息半厘，將官方現金利率（OCR）由2厘提至2.5厘。委員會一致認為，繼續緊縮貨幣條件以保持價格穩定和支持最大限度的可持續就業仍然合適。委員會堅決承諾確保消費者價格通脹回到1%至3%的目標範圍內。委員會又重申，會繼續加息直至有信心消費者價格通脹穩定在目標範圍水平。新西蘭最新通脹率為6.9%，是當地32年以來物價最快增長。

新西蘭央行在聲明中指出，全球經濟活動狀況，加上新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭導致的持續供應中斷，會繼續造成全球通脹壓力。食品和能源價格尤其受到地緣政治緊張局勢的影響。然而，全球經濟增長步伐正在放緩。全球緊縮貨幣和金融政策亦會抑制消費增長。由於利率上升和盈利前景疲軟，資產價格也有所下降。

在新西蘭，國內支出仍然受到高就業水平、總體上富有彈性的家庭資產負債表、持續的財政支持和強勁的貿易條件的支持。放寬因控制疫情的限制措施亦促進需求的增加。勞動力和資源短缺會增加價格上漲的壓力，目前這種壓力因季節性疾病、疫情病例增駕及勞動力外流加劇。

在這種情況下，支出和投資需求繼續超過供應能力，廣泛的指標突顯了普遍的通脹壓力。就業仍高於其最高可持續水平，儲備銀行的核心通脹指標約為4%。委員會承認，消費者價格通脹存在近期上行風險，經濟活動面臨中期下行風險。