新西蘭放寬工作假期簽證以紓緩人手荒

為紓緩新西蘭勞動力短缺問題，新西蘭政府昨天宣布推出一系列措施，包括通過行業協議為關鍵行業提供工資中位數要求的豁免，以及暫時將工作假期計劃下簽證數目倍增，並延長現有簽證期限以挽留人手。新西蘭政府期望，透過放寬工作假期計劃，於2023年吸引多12,000人填補當地空缺，為當地商界提供即時紓緩。

新西蘭受新冠肺炎疫情影響緊鎖國門逾兩年，未能引入更多外國勞動力，令人手較緊張。新西蘭移民部長Michael Wood在聲明中表示，當地各個技能水平和行業都面臨勞動力挑戰，但世界各地面對相同的困難。他表示，自從當地重開邊境後，工作假期簽證數目已見回升，目前約有4,000人回到當地，並有另外超過21,000人的工作申請獲批。

放寬工作假期計劃目標在 2023 年多吸引 12,000 人

聲明指出，「使世界陷入停頓。雖然我們可以確保那些人來這里工作的能力，但我們承認，與疫情前的水平相比，全球人與人之間的流動仍然緩慢，傳統上依賴國際工人的酒店和旅遊業尤其感受到這一點。」

「為了幫助這些行業留住員工，我們還將已經在新西蘭的打工度假者的簽證延長6個月，簽證有效期為2022年8月26日至2023年5月31日。」

新措施下，原來持有工作假期簽證但由於疫情而沒有旅行的人將獲一個額外的機會，讓他們在夏天到新西蘭。新簽證將從2022年10月開始發放，允許該批人士在2023年1月31日之前進入新西蘭。該簽證將允許他們在新西蘭停留12個月。

其他措施包括放寬技術移民在養老、建築和基礎設施、肉類加工、海鮮和探險旅遊等領域的工資規定。

新西蘭第二季度失業率為3.3%，當時工資按年上升3.4%，創下14年來的最快漲幅，令通脹壓力增加。上周，新西蘭儲備銀行將官方現金利率上調50個基點至3厘，這是連續第七次上調以控制通脹。