新財富500富人榜2023｜農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富　阿里巴巴馬雲重登十大

內地《新財富500富人榜2023》今日（16日）公布結果，中國首富由農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒奪得，三度成為中國首富；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重登持名十大。
農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富
農夫山泉鍾睒睒以4,562億元（人民幣，下同）身家連續3年站穩榜首；TikTok母公司字節跳動的創辦人張一鳴，以身家3,105億元，由去年的第4位晉身至第2位；排名第三的為拼多多（美：PDD）創辦人黃崢，其身家達2,603.6億元，去年他排名第五。
至於去年排名第2位的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重回十大首富之列，以身家1,469.8億元排名第6位。
科創新能源行業富人比例較多
依照行業首富榜單排序顯示，綜合服務、數字新媒體（TMT）、商業服務、能源與環保、耐用消費品等五大行業的首富財富值均排於前方，產業優勢地位顯現，亦反映現代產業體系中，科創、新能源、消費及現代服務等領域屬關鍵，顯示民企有極高創富能力。
新財富500富人榜2023十大排名
- 鍾睒睒 身家：4,562億人民幣 公司：農夫山泉（9633）
- 張一鳴 身家：3,105億人民幣 公司：字節跳動
- 黃 崢 身家：2,603.6億人民幣 公司：拼多多（美：PDD）
- 馬化騰 身家：2,389.5億人民幣 公司：騰訊（700）
- 曾毓群 身家：2,243.2億人民幣 公司：寧德時代（SHE: 300750）
- 馬 雲 身家：1.469.8億人民幣 公司：阿里巴巴（9988）
- 丁 磊 身家：1,468.5億人民幣 公司：網易（9999）
- 王 衛 身家：1,436.6億人民幣 公司：順豐（SHE: 002352）
- 秦英林/錢瑛 身家：1,392.6億人民幣 公司：牧原股份（SHE: 002714）
- 何享健家族 身家：1,378.2億人民幣 公司：美的集團（SHE: 000333）