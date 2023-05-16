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財經
2023-05-16 12:45:00

新財富500富人榜2023｜農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富　阿里巴巴馬雲重登十大

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農夫山泉鍾睒睒三度成新財富500富人榜中國首富。(資料圖片)

內地《新財富500富人榜2023》今日（16日）公布結果，中國首富由農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒奪得，三度成為中國首富；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重登持名十大。

 

農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富

農夫山泉鍾睒睒以4,562億元（人民幣，下同）身家連續3年站穩榜首；TikTok母公司字節跳動的創辦人張一鳴，以身家3,105億元，由去年的第4位晉身至第2位；排名第三的為拼多多（美：PDD）創辦人黃崢，其身家達2,603.6億元，去年他排名第五。

至於去年排名第2位的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重回十大首富之列，以身家1,469.8億元排名第6位。

科創新能源行業富人比例較多

依照行業首富榜單排序顯示，綜合服務、數字新媒體（TMT）、商業服務、能源與環保、耐用消費品等五大行業的首富財富值均排於前方，產業優勢地位顯現，亦反映現代產業體系中，科創、新能源、消費及現代服務等領域屬關鍵，顯示民企有極高創富能力。

阿里巴巴馬雲重登新財富500富人榜十大。(資料圖片)

新財富500富人榜2023十大排名

  1. 鍾睒睒　身家：4,562億人民幣　公司：農夫山泉（9633）
  2. 張一鳴　身家：3,105億人民幣　公司：字節跳動
  3. 黃　崢　身家：2,603.6億人民幣　公司：拼多多（美：PDD）
  4. 馬化騰　身家：2,389.5億人民幣　公司：騰訊（700）
  5. 曾毓群　身家：2,243.2億人民幣　公司：寧德時代（SHE: 300750）
  6. 馬　雲　身家：1.469.8億人民幣　公司：阿里巴巴（9988）
  7. 丁　磊　身家：1,468.5億人民幣　公司：網易（9999）
  8. 王　衛　身家：1,436.6億人民幣　公司：順豐（SHE: 002352）
  9. 秦英林/錢瑛　身家：1,392.6億人民幣　公司：牧原股份（SHE: 002714）
  10. 何享健家族　身家：1,378.2億人民幣　公司：美的集團（SHE: 000333）

新財富500富人榜2023公布，農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富，阿里巴巴馬雲重登十大。(新財富)

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