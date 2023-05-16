新財富500富人榜2023｜農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富　阿里巴巴馬雲重登十大

內地《新財富500富人榜2023》今日（16日）公布結果，中國首富由農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒奪得，三度成為中國首富；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重登持名十大。

農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富

農夫山泉鍾睒睒以4,562億元（人民幣，下同）身家連續3年站穩榜首；TikTok母公司字節跳動的創辦人張一鳴，以身家3,105億元，由去年的第4位晉身至第2位；排名第三的為拼多多（美：PDD）創辦人黃崢，其身家達2,603.6億元，去年他排名第五。

至於去年排名第2位的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則重回十大首富之列，以身家1,469.8億元排名第6位。

科創新能源行業富人比例較多

依照行業首富榜單排序顯示，綜合服務、數字新媒體（TMT）、商業服務、能源與環保、耐用消費品等五大行業的首富財富值均排於前方，產業優勢地位顯現，亦反映現代產業體系中，科創、新能源、消費及現代服務等領域屬關鍵，顯示民企有極高創富能力。