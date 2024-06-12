新資本投資者入境計劃至今接獲251宗申請　幾內亞比紹及瓦努阿圖申請佔近八成

為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢，政府於今年三月起推出「新資本投資者入境計劃」，讓有意在港投資的人士及其受養人申請來港逗留。被問及有關現時計劃情況，財經事務及庫務局局長許正宇以書面回覆，指計劃至今接獲251宗申請；而當局數據顯示，投資推廣署接獲來自幾內亞比紹及瓦努阿圖的申請最多，佔近八成。

許正宇表示，自「新計劃」於3月1日起推出至5月底，投資推廣署收到逾3,000宗查詢，主要來自潛在申請人及服務提供者；接獲逾250宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查。入境處則已就逾40宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分在港逗留不多於180天，以便在該期間來港作出所承諾的投資。他又表示，就協助金融服務業了解新計劃詳情，投資推廣署舉辦多場簡介會，合共接近2,000人參與。

而據當局提供數據顯示，投資推廣署接獲的淨資產審查申請中，外國國民或已取得外國永久性居民身分的人士有245宗申請，澳門及台灣華籍居民佔6宗，共251宗。其中投資推廣署接獲的申請，以幾內亞比紹及瓦努阿圖，分別佔100及92宗。

至於入境處接獲的入境申請則有90宗，同樣以幾內亞比紹及瓦努阿圖最多，分別佔39及33宗。