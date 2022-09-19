新里程｜恒生投資成盈富經理人 設人幣櫃枱

恒生投資管理今日起正式成為盈富基金新任經理人，並同時為基金引進新的人民幣交易櫃枱。(資料圖片)

恒生銀行(011)全資附屬公司恒生投資管理今日起，正式成為盈富基金(2800)新任經理人，並於同日為盈富基金引進新的人民幣交易櫃枱，以雙幣櫃台(港元及人民幣)安排進行結算及交收，旨在增加交易便利，為投資者提供理想的資產 管理服務。

恒生投資產品及顧問業務主管、恒生投資董事兼行政總裁李佩珊指，盈富基金對香港有深層意義。是次成為盈富基金新任經理人及新增人民幣櫃枱，這標誌著同樣植根香港並擁有接近30年豐富資產管理經驗的恒生投資，在業務發展上的一個新里程。將致力爲直接或透過強積金投資於盈富基金投資者創優增值，同時冀進一步助推動本港全球離岸人民幣業務樞紐的功能和發展，鞏固和提升香港國際金融中心的地位。

推多項優 惠 買ETF豁免經紀佣金

另外，該行推出優惠，至今年底止，客戶進行指定投資交易可獲優惠，包括買入ETF的經紀佣金為0%：客戶經恒生網上交易渠道買入ETF，可獲經紀佣金全免優惠；另外，經e-Banking或Mobile App進行人民幣之單一兌換交易，可獲最多7折外匯買賣差價折扣優惠。

盈富基金今日收報19.19元，跌1.1%或0.21元，成交71.7億元，於人民幣櫃枱收報17.18元人民幣，下滑1.2%或0.205元人民幣，成交252萬元人民幣。恒生收報121.5元，跌0.08%或0.1元，成交9,289萬元。