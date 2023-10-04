施政前瞻｜復甦關鍵在息口 大行料減辣 難阻樓價跌

新一份施政報告將在本月25日公布，市場憧憬港府有序放鬆樓市辣招，瑞銀及法興均認為，非本地買家的30%印花稅最有機會先行減辣。不過能否對樓市起持續正面作用則仍審慎，兩行均認為樓市復甦關鍵在利率走勢，法興更估明年樓價或跌15%。

瑞銀估鬆綁刺激期 僅4至16周

瑞銀估計，今次施政報告在樓市方面會有四大主題，其中一個為放寬非本地買家的合共30%買家印花稅，除了潛在的稅率下調，亦有機會將專才先支付再在取得永居後退還的措施，改為毋須預繳但在取得永居前限售。該行認為，目前有約35萬非本地人等待獲得永久居民身份，一旦鬆綁將對樓市有積極作用，但估計只會刺激4至16周的交投量，在非本地人需求消化後，成交會再次減少，認為大幅度的復甦，還要待明年年中美國聯儲局減息。

至於其他三項樓市相關政策主題，瑞銀指包括會推出更多吸引人才的方案；啟德單軌列車項目或復活；以及北部都會區發展加快。該行指，以上所有潛在的措施的最大受惠者，均為恒基地產(012)，主要由於其本地住宅資產價值(GAV)最高、擁有最多農地儲備，以及啟德土地比例高。

法興料明年樓市跌最多15%

法興則預測，如果美國利率持續高企，在息口高企的預測下勢打擊本地置業意欲，加上待售住宅單位增加令發展商有壓力降價，預料港樓明年或跌10%至15%，惟相信不會出現九十年代的急速而無序下挫。該行相信，本月底的施政報告成樓市焦點，並估計有機會向專才提供免稅優惠。

