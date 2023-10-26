施政報告｜降至0.1% 下月底立法 還原股票印花稅 業界未收貨

新一份施政報告提出要鞏固股票市場競爭力，當中提出股票印花稅由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，降至0.1%，即重返2021年財政預算案將稅率上調前的水平，目標於11月底完成立法程序。證券業界對措施有不同反應，有人認為可鼓勵更多高頻交易參與者來港，但亦有人認為下調幅度不吸引。

特首李家超指，股票印花稅修訂草案將於下周三提交立法會進行首讀。有政府消息指，是次調整旨在平衡減低交易成本及稅收，儘管下調稅率將減少稅收，但股票印花稅佔整體稅收佔比不高，政策重點仍是令市場氣氛轉好及提振投資者信心。

其他措施還包括檢討股票買賣價差，即探索縮窄最低上落價位，令有流動性但受限最低上落價位的股票價格可更反映市況，降低價差。港交所(388)會在明年次季就具體措施諮詢市場意見。另外又擬會降低市場資訊費用，港交所會提供固定費率的企業數據計劃，檢視持續實時數據服務收費標準，便利投資者獲得實時市場數據及減低成本，新收費今年內實施。

港交所主席史美倫表示歡迎措施，認為有助於降低交易成本，連同其他措施，將為香港市場把握未來的重大機遇做好戰略布局。集團行政總裁歐冠昇指，作為促進股票市場流動性專責小組的成員，樂見報告採納小組的建議，措施將有助吸引更多投資者參與香港資本市場，從而提升市場流動性和深度。

證券及期貨專業總會：應廢除

老虎證券創始人及行政總裁巫天華表示，政策對改善市場流動性會帶來明顯幫助，並可鼓勵更多高頻交易者參與，進一步為本港股票市場注入活力。不過，證券及期貨專業總會認為，印花稅下調力度「杯水車薪」，稅率仍遠高於其他主要金融中心，難吸引海外資金流入港股，應進一步下調甚至廢除股票印花稅，以增加市場流動性，亦有助吸引更多企業來港。