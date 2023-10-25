施政報告2023｜下調股票印花稅至0.1%　業界：力度「杯水車薪」　一文看清業界回應 (持續更新)

施政報告2023｜行政長官李家超公布新一份《施政報告》，金融業界對報告均有不同意見。另有消息指，是次下調股票印花稅，旨在提振股市信心，亦就有關惡劣天氣開市的研究，目標在明年夏季推行。 為促進及提振港股市場蓬勃發展，將有以下各項政策： 下調股票印花稅 由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，降至0.1%，目標於11月底完成立法程序。李家超指，《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》將於下周三（11月1日）提交立法會進行首讀。 檢討股票買賣價差 港交所及金融監管機構將展開檢討，透過探索縮窄最低上落價位，令有流動性但受限最低上落價位的股票價格可更反映市況，降低價差。港交所會在明年次季就具體措施諮詢市場意見 降低市場資訊費用 港交所會提供固定費率的企業數據計劃，檢視持續實時數據服務收費標準，便利投資者獲得實時市場數據，減低相關成本，新收費在今年內實施 改革GEM市場 港交所已就GEM市場（前稱創業板）改革提出建議並展開諮詢，包括簡化轉往主板的機制、增加科研公司上市途徑等。考慮公眾意見後，港交所會在明年首季實施經修訂的上市規則 持續促進股票市場發展 建議包括促進海外發行人上市、便利上市人回購股份、維持惡劣天氣下交易、優化交易機制和拓展市場推廣等，以及未來繼續優化市場的建議方向，要求證監會與港交所密切合作，全面研究如何落實。

消息：減股票印花稅旨在提振信心 據本地傳媒引述消息人士指，是次調整股票印花稅旨在平衡減低交易成本及稅收，儘管下調稅率將減少稅收，但股票印花稅佔整體稅收佔比不高，政策重點仍是令市場氣氛轉好及提振投資者信心。 消息人士表示，專責小組支持惡劣天氣下繼續開市，目標明年夏季前實施，又指香港應跟隨其他金融中心在颱風下仍開市，即使現時銀行及券商在惡劣天氣下未有開門，背後仍然有人處理海外股市買賣，相信不會影響有關運作。 消息人士續指，目前首要解決的問題是銀行櫃檯服務，並於惡劣天氣下暫停，能否協助解決客戶兌換支票等需要，認為若能於線上解決，即使10號風球開市亦無問題。

港交所歡迎 施政報告 決定 史美倫：助本港 提高競爭力和吸引力 港交所主席史美倫表示，歡迎行政長官李家超今天發表的施政報告，感謝行政長官和政府繼續支持進一步推動香港金融市場可持續發展的措施，特別是降低股票市場交易印花稅，這將有助於降低交易成本。 此舉連同其他措施，將為香港市場把握未來的重大機遇做好戰略佈局，並且鞏固香港市場現有的堅實基礎，提高其競爭力和吸引力，港交所將繼續致力於支持香港作爲國際金融中心的長期發展，期待繼續與香港特區政府和所有持份者合作，進一步增強香港市場的活力和韌性，造福整個市場和社會。 歐冠昇：期待共同塑造金融市場未來 港交所集團行政總裁歐冠昇表示，港交所全心致力於進一步提升香港金融市場的實力和鞏固香港作為東西方超級聯繫人的地位，他指，作為促進股票市場流動性專責小組的成員，港交所積極參與小組討論，樂見今天的施政報告採納了專責小組提出的建議，這些措施將有助於降低交易成本、吸引更多投資者參與香港資本市場，從而提升市場流動性和深度。 他又指，港交所期待與香港特區政府、監管機構和市場參與者緊密合作，推動這些措施的及時落實。為了不斷提升香港市場的效率以及為全球參與者提供更多便利，會繼續推動一系列已在規劃中的其他中長期戰略舉措，包括進一步優化上市機制和市場基礎設施，以及豐富產品生態圈，我們期待與大家攜手，共同塑造香港金融市場的未來。

金融業界分析下調股票印花稅 證券及期貨專業總會： 力度「杯水車薪」 證券及期貨專業總會認為，印花稅下調力度「杯水車薪」，由於稅率仍遠高於其他主要金融中心，相信難以吸引海外資金流入港股市場。 總會表示，政府應進一步下調甚至廢除股票印花稅，以增加市場流動性，相信這亦有助吸引更多國內外企業在港上市。 老虎證券巫天華：相信對改善市場流動性帶來明顯幫助 老虎證券(香港)表示，對於《施政報告》宣布各種促進股票市場流動性的方案，包括「資本投資者入境計劃」、下調股票印花稅至0.1%、檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用、改革GEM市場，以及其他持續促進股票市場發展的措施表示歡迎及支持。 公司創始人及行政總裁巫天華表示，落實上述政策，相信對改善市場流動性會帶來明顯幫助，並可鼓勵更多高頻交易者參與，進一步為本港股票市場注入活力。 耀才許繹彬：減印花稅對港股沒憧憬 耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於是次減幅屬預料之內，相關措施亦已屬塵埃落定，對未來港股的走勢已沒有憧憬，相信港股的去向仍會繼續被外圍困擾。 中泰國際顏招駿：可吸引高頻交易及市場炒家 中泰國際策略分析師顏招駿認為，減印花稅對港股有幫助，因可吸引高頻交易及市場炒家，提振流動性，「當流動性改善，股票的買賣差價將會收窄，進一步刺激市場交投，同時可提升估值」他續稱，長期而言減少徵收港股通20%的股息稅，對內地資金的吸引力非常大，因港股擁有大量高分紅、高股息率低估值股份，料屆時會吸引更多的北水流入港股。 富昌證券譚朗蔚：仍算符合市場預期 富昌證券聯席董事譚朗蔚指，現時下調印花稅稅率至0.1%，即等於未加前的情況，雖然市場當然有更多的要求，但仍算符合市場預期。 招銀國際蘇沛豐：成交弱主要是投資者對前景悲觀 招銀國際股票部執行董事蘇沛豐指，下調股票印花稅稅率的確對股市有少許幫助，但並非最關鍵因素，正如港股之前將稅率加到0.13%，也不是立即見到成交急跌。 至於近期成交弱，他認為主要是投資者對內地經濟，或企業盈利前景悲觀。他又提到，特別是對於一些比較頻密交易的人，交易成本會是比較大的考慮，有可能會多一些成交。 渣打禤惠儀：有助推動投資氣氛 香港行政總裁禤惠儀表示，歡迎《施政報告》提出一系列具前瞻性的措施，多方位發揮香港的不同優勢及提高競爭力，鞏固香港的國際金融中心地位，以把握全球經濟重心東移、亞洲和中國經濟快速增長的機遇；又指報告中調整買賣物業相關的印花稅及股票印花稅等相關措施，有助降低交易成本，提升物業及股票市場競爭力，推動投資氣氛，刺激經濟增長。