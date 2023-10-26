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財經
2023-10-26 13:01:00

施政報告2023｜料能長遠增強香港成長潛力　瑞銀：維持本港今年GDP預測3.8%

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施政報告2023｜料能長遠增強香港成長潛力，瑞銀指維持本港今年GDP預測3.8%。(資料圖片)

施政報告2023｜料能長遠增強香港成長潛力，瑞銀指維持本港今年GDP預測3.8%。(資料圖片)

就日前發表的2023年施政報告，瑞銀表示，現時本港金融及房地產市場均面對周期性挑戰，不明朗因素增加，利率高企，金融市場流動性收緊，市場早有聲音要求政府放寬對樓市調控，並促進股市流動性，故《施政報告》下調股票印花稅，同時放寬樓市辣招等措施是預期之內。

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瑞銀：施政報告提升本港長遠增長潛力

瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎表示，《施政報告》推出的措施應繼續支援香港經濟復甦，同時提升長遠增長潛力。然而，短期內全球增長的不確定性可能會仍然偏高。瑞銀將今年香港GDP預測維持在3.8%，明年為2.8%。

瑞銀續稱，《施政報告》涵蓋經濟的不同層面，並就北部都會區發展提供更多詳情，同時亦對生育給予現金獎勵，搶人才則繼續是政策焦點。

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施政報告2023｜東九龍綫擬建連接彩虹油塘　消息：馬游塘穿山往返油塘東

新一份《施政報告》提到，港府將在東九龍興建智慧綠色集體運輸系統，由港鐵彩虹站附近出發，連接彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘共觀塘上坡6個地區，然後前往油塘。消息指，東九龍綫彩虹至馬游塘一段將以高架形式興建，走線大致依照現有的新清水灣道、秀茂坪道和寶琳路，其後以隧道形式前往油塘東。

施政報告2023｜稱見生育率屢跌故派錢鼓勵　李家超：推政策助社會明白政府想提升生育 (持續更新)

對於派2萬元谷生育，李家超說，因為見到生育率不斷跌，因此推出政策，令社會明白政府想生育率提升，認為政策導向是重要，他認為2萬元有些幫助，最重要是政府支持生育

施政報告2023｜取替小學常識科 25/26學年開設人文科、科學科

行政長官李家超今日(25日)發表任內第二份《施政報告》，其中提及將會強化愛國主義教育，25/26學年於小學開設「人文科」，亦會加強教師相關培訓。有政府消息指，人文科課程框架最快下月公布，人文科亦會於2025/26學年和「科學科」一同在小一和小四級推行，2026/27學年擴展至小二和小五，2027/28學年在小學全面實施，屆時常識科會被兩個科目取代。

施政報告2023｜下調股票印花稅至0.1%　業界：力度「杯水車薪」　一文看清業界回應 (持續更新)

行政長官李家超公布新一份《施政報告》，金融業界對報告均有不同意見。另有消息指，是次下調股票印花稅，旨在提振股市信心，亦就有關惡劣天氣開市的研究，目標在明年夏季推行。

施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，雖然放寬對海外人才置業徵稅，由去年公布的「先徵後退」改為「先退後徵」，有助釋放海外人才在港置業需求，同時能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性。

施政報告2023｜仲量聯行：「減辣」屬「半桶水」 明年樓市難樂觀(附三大穩定樓價建議)

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府是次「減辣」屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢。「減辣」無助扭轉樓價跌勢，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪的情況，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，明年樓市及樓價也欠樂觀。

施政報告2023｜會德豐黃光耀：印花稅下調助刺激港人置業作投資用途

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，印花稅下調有助刺激港人置業作投資用途，對市場有正面作用。

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