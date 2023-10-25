施政報告2023｜消息指港交所最快明年夏天實施「打風不停市」　業界：變相叫中小券商執笠 (更新)

港交所據報最快今季就「打風不停市」作公開諮詢。(資料圖片)

而早前亦有本地媒體報道，港交所（388）領導的工作小組，正加快推進惡劣天氣開市安排，最快今季諮詢公眾，但仍有變數。

特首李家超周三（25日）發表新一份施政報告，據政府消息指，港交所最快明年夏天或實施「打風不停市」 。有業界人士指，此舉無疑等同「叫中小券商執笠」。

最快明年夏天或實施「打風不停市」

證監會及港交所，會研究如何落實維持惡劣天氣下交易等建議。政府消息人士表示，雙方正就有關方向做技術準備，讓券商在惡劣天氣下仍使用到銀行服務，目標下一個風季前，大概明年夏天落實。

政府消息人士續指，惡劣天氣下照常開市，未必所有事都可以網上進行，視乎能否維持一貫的服務，券商並非強制性要在惡劣天氣下參與交易。

業界：變相叫中小型券商執笠

對於「打風不停市」的消息，有業界人士認為變相中小型券商生存空間。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，政府推行優惠政策予大戶，即蠶食中小型證券行，令從業人員或因而失業，「變相叫（中小型經紀行）執笠，他們將會變得無競爭性」。