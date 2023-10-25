施政報告2023｜消息指港交所最快明年夏天實施「打風不停市」　業界：變相叫中小券商執笠 (更新)

特首李家超周三（25日）發表新一份施政報告，據政府消息指，港交所最快明年夏天或實施「打風不停市」 。有業界人士指，此舉無疑等同「叫中小券商執笠」。
而早前亦有本地媒體報道，港交所（388）領導的工作小組，正加快推進惡劣天氣開市安排，最快今季諮詢公眾，但仍有變數。
【10月25日更新】
最快明年夏天或實施「打風不停市」
證監會及港交所，會研究如何落實維持惡劣天氣下交易等建議。政府消息人士表示，雙方正就有關方向做技術準備，讓券商在惡劣天氣下仍使用到銀行服務，目標下一個風季前，大概明年夏天落實。
政府消息人士續指，惡劣天氣下照常開市，未必所有事都可以網上進行，視乎能否維持一貫的服務，券商並非強制性要在惡劣天氣下參與交易。
業界：變相叫中小型券商執笠
對於「打風不停市」的消息，有業界人士認為變相中小型券商生存空間。
香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，政府推行優惠政策予大戶，即蠶食中小型證券行，令從業人員或因而失業，「變相叫（中小型經紀行）執笠，他們將會變得無競爭性」。
證券商關注惡劣天氣結算問題
此前《星島日報》引述消息報道，證券商最關注惡劣天氣時開市支票無法結算問題取得共識，券商建議，打風下銀行分行依舊關門不收票，但需要結算上日所收的支票，同時又提議證券商採用電子轉帳方式。
有建議指或動用客戶定存作抵押
報道稱，為增加惡劣天氣日子的流動性，有市場人士建議銀行研究加大「轉數快」（FPS）的轉帳額上限，甚或動用客戶的定期存款作抵押，以滿足投資者交易銀碼需要。
報道另提到銀行公會亦正就相關建議收集業界意見，料2024年第二季時，銀行能配合支援惡劣天氣下開市的支票結算需要。