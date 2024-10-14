施政報告2024｜保誠提3建議 倡自願醫保及年金扣稅上限提高

行政長官李家超將於本周三宣讀施政報告，保誠保險香港行政總裁林智剛就保險業來年發展提出3項建議，包括進一步加強跨境醫療合作、將中醫醫院服務納入自願醫保計劃涵蓋範圍及上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的扣稅額上限。

身故保障缺口料持續擴大

林智剛指，資料顯示2019年香港每名勞動人口的平均身故保障缺口為190萬元。隨著老年人口比例料將從2021年的20.5%，升至2046年的36%，預計相關保障缺口將進一步擴大。自願醫保計劃及合資格延期年金計劃自2019推出以來，均在填補本港健康保障缺口方面發揮關鍵作用，隨著生活及醫療開支不斷上升，保誠希望政府能透過上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的年度扣稅額上限，鼓勵更多市民考慮添置相關計劃。