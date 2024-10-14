施政報告2024｜保誠提3建議 倡自願醫保及年金扣稅上限提高

行政長官李家超將於本周三宣讀施政報告，保誠保險香港行政總裁林智剛就保險業來年發展提出3項建議，包括進一步加強跨境醫療合作、將中醫醫院服務納入自願醫保計劃涵蓋範圍及上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的扣稅額上限。
身故保障缺口料持續擴大
林智剛指，資料顯示2019年香港每名勞動人口的平均身故保障缺口為190萬元。隨著老年人口比例料將從2021年的20.5%，升至2046年的36%，預計相關保障缺口將進一步擴大。自願醫保計劃及合資格延期年金計劃自2019推出以來，均在填補本港健康保障缺口方面發揮關鍵作用，隨著生活及醫療開支不斷上升，保誠希望政府能透過上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的年度扣稅額上限，鼓勵更多市民考慮添置相關計劃。
內地跨境醫療個案上半年逾2千宗
另外，他指保誠收到的內地跨境醫療個案由2023上半年近1,700宗，增加至2024上半年超過2,000宗，增幅達17%。近年港府已推出不少措施推動大灣區醫療融合，例如發佈「港澳藥械通」計劃，及擴大「長者醫療券」適用範圍至更多大灣區內地城市等。保誠建議政府與各方持份者在多個領域深化跨境醫療合作，包括優化售後服務等，進一步推動大灣區保險市場互聯互通。
為中醫納入自願醫保計劃做準備
最後，全港首間中醫醫院將在明年底分階段啟用，而政府早前亦表示會適時探討將中醫醫院服務納入自願醫保計劃涵蓋範圍的合適安排。保誠指，旗下部分醫療保險計劃已涵蓋中醫服務，正積極與政府及相關團體加強溝通，為日後中醫醫院服務納入自願醫保計劃作好準備。