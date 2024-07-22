施政報告2024｜李惟宏倡下調股票印花稅　單邊收取0.05%

施政報告正進行公眾諮詢，金融服務界立法會議員李惟宏建議下調股票印花稅，例如單邊收取0.05%，藉此提升港股的競爭力，同時有助促進高頻交易活動。
毋須完全取消股票印花稅
李惟宏今日召開記者會，指現時高頻交易的成本「計唔掂數」，相信調低股票印花稅可吸引以往市場較少出現的交易行為。對於有意見認為未必需吸引高頻交易此類比較投機性的交易行為，李惟宏並不認同說法，因為目標正正是增加股票流通性，提升競爭力。但他指毋須完全取消股票印花稅，對政府而言會等於零收入，正如樓市「撤辣」並非取消所有稅項，但足以帶來正面作用，刺激樓市。
證券市場在今年9月23日起將實施惡劣天氣下不停市安排，李惟宏支持做法可「鋪定路，等更多互聯互通措施推出」。但他提及香港金融基建服務仍有待改善，當中，實體支票是金管局認可的入金方式，但銀行未能在惡劣天氣下處理實體支票交收和結算的情況並不理想。他促請金管局盡早提升金融基建配套，以更靈活方法處理實體支票交收，例如容許客戶上傳實體支票到手機應用程式，讓實體支票的處理時間與電子支票看齊。
新資本投資者入境計劃今年3月開始接受申請，李惟宏引述業界反映幾百宗申請中，只是批出幾宗申請。他認為資產門檻的定義欠缺靈活性，審批時間亦較長，削弱了計劃的吸引力。他建議投資推廣署增加對資產審查的靈活性，例如容許以聯名及公司方式持有個人3,000萬元資產作證明，亦不應嚴苛要求每日結餘須有3,000萬元資產，而可改以同等資產值的月結單作證明。
另外，李惟宏建議打造香港成為國際商品中心，建議在機場增設倉庫儲存貴金屬、酒類及其他奢侈品，藉以加強吸引「超高淨值人士」在港投資。香港亦應爭取盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，讓貴金屬業界能以零關稅輸入黃金和其他貴金屬至RCEP成員國家。此外，李建議港交所旗下倫敦金屬交易所積極研究及盡早落實在港設立大宗商品交割倉，除有助促進物流業外，亦可帶動香港商品期貨生態圈及相關的融資發展。