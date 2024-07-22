施政報告2024｜李惟宏倡下調股票印花稅　單邊收取0.05%

李惟宏今日召開記者會，指現時高頻交易的成本「計唔掂數」，相信調低股票印花稅可吸引以往市場較少出現的交易行為。對於有意見認為未必需吸引高頻交易此類比較投機性的交易行為，李惟宏並不認同說法，因為目標正正是增加股票流通性，提升競爭力。但他指毋須完全取消股票印花稅，對政府而言會等於零收入，正如樓市「撤辣」並非取消所有稅項，但足以帶來正面作用，刺激樓市。

證券市場在今年9月23日起將實施惡劣天氣下不停市安排，李惟宏支持做法可「鋪定路，等更多互聯互通措施推出」。但他提及香港金融基建服務仍有待改善，當中，實體支票是金管局認可的入金方式，但銀行未能在惡劣天氣下處理實體支票交收和結算的情況並不理想。他促請金管局盡早提升金融基建配套，以更靈活方法處理實體支票交收，例如容許客戶上傳實體支票到手機應用程式，讓實體支票的處理時間與電子支票看齊。

新資本投資者入境計劃今年3月開始接受申請，李惟宏引述業界反映幾百宗申請中，只是批出幾宗申請。他認為資產門檻的定義欠缺靈活性，審批時間亦較長，削弱了計劃的吸引力。他建議投資推廣署增加對資產審查的靈活性，例如容許以聯名及公司方式持有個人3,000萬元資產作證明，亦不應嚴苛要求每日結餘須有3,000萬元資產，而可改以同等資產值的月結單作證明。