施羅德明年十大預測 美股黃金看俏

港股持續在二萬六水平爭持，基金及大行已將目光放在明年。施羅德投資昨發表《2026年十大投資市場預測》，其中一項是認為黃金目前仍處於戰略性低持倉狀態，各國央行和私募投資者配置仍低，為黃金帶來增長空間；雖然美股及科技板塊的回吐，施羅德仍堅持明年看好美股，但要留意AI泡沫跡象正在顯現，建議分散化投資。
除了黃金及美股，施羅德亦看好亞洲科技板塊，指隨人工智慧應用加速普及，亞洲科技可望迎頭趕上；同時亦看好歐洲銀行和工業板塊、可換股債券、新興市場與本地貨幣債券、替代能源及私募資產。另外，該行亦看好美國羅素2000指數，認為在無衰退降息環境中，美國小型股往往會上漲。
避險成本降 唯一看淡美元
至於施羅德十大預測中唯一看淡資產為美元，該行認為股市上漲動能強勁，避險成本降低，讓美元前景承壓。
施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子表示，美國的經濟前景依然樂觀，美國家庭住戶繼續維持支出水平，實質可支配收入亦保持穩定，帶動零售銷售重現增長勢頭。她又表示，今年全球多個領域均經歷深度震盪，強調在日益複雜的市場環境中，跨資產類別的多元化配置及應用靈活、主動型的投資方式至關重要。
受制二萬六 羊小咩暗盤漲1.8倍
大市方面，美國聯儲局下月減息憧憬下港股續反彈，惟持續受制二萬六關。恒生指數昨一度再升242點，再越二萬六，惟收市升幅則收窄至33點或0.1%，報25,928點。主板成交額2,071億元。 內地消費電商平台「羊小咩」的營運商量化派(2685)今日掛牌，昨三大暗盤平台齊齊衝高約1.8倍，當中輝立平台一度高見49.92元，較上市價9.8元急升4倍，收市則報27.2元，升1.8倍，每股500股計，每手500股帳面獲利8,700元。