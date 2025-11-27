施羅德明年十大預測 美股黃金看俏

港股持續在二萬六水平爭持，基金及大行已將目光放在明年。施羅德投資昨發表《2026年十大投資市場預測》，其中一項是認為黃金目前仍處於戰略性低持倉狀態，各國央行和私募投資者配置仍低，為黃金帶來增長空間；雖然美股及科技板塊的回吐，施羅德仍堅持明年看好美股，但要留意AI泡沫跡象正在顯現，建議分散化投資。

除了黃金及美股，施羅德亦看好亞洲科技板塊，指隨人工智慧應用加速普及，亞洲科技可望迎頭趕上；同時亦看好歐洲銀行和工業板塊、可換股債券、新興市場與本地貨幣債券、替代能源及私募資產。另外，該行亦看好美國羅素2000指數，認為在無衰退降息環境中，美國小型股往往會上漲。