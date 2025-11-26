施羅德「2026年十大投資市場預測」 睇好美股、黃金 提醒小心科技股泡沫

施羅德投資發表《2026年十大投資市場預測》，投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子在發表預測時指出，美國的經濟前景依然樂觀。美國家庭住戶繼續維持支出水平，實質可支配收入亦保持穩定，帶動零售銷售重現增長勢頭。整體上仍看好美股市場，非美市場方面則看好亞洲科技板塊。同時近藤敬子看好黃金，認為仍有增長空間，同時看淡美元。 2026年十大投資市場預測 預測一：看好美國整體股，認為獲利環境依然有利，不過要留意AI泡沫跡象正在顯現，建議分散化投資。

預測二：看好亞洲科技板塊，認為隨著人工智慧應用加速普及，亞洲科技可望迎頭趕上。 預測三：看好歐洲銀行和工業板塊，認為強勁的基本面和財政利好支撐歐洲週期性板塊。 預測四：看好可換股債券，認為可轉換債券可以「捕捉81%的股票上漲潛力，而僅需承擔60%的下跌風險」。 預測五：看好美國羅素2000指數，認為在無衰退降息環境中，美國小型股往往會上漲。 預測六：看淡美元，認為股市上漲動能強勁，避險成本降低，讓美元前景承壓。 預測七：看好新興市場與本地貨幣債券，認為新興市場具吸引力估值，同時穩健的資金流動為其提供有力支撐，而已開發市場債券的債務問題令人擔憂。

預測八：看好黃金，認為黃金目前仍處於戰略性低持倉狀態。即使金價現時於4,000美元附近徘徊但仍受市場青睞。同時，各國央行和私募投資者對此策略性資產類別的配置仍低，為黃金帶來增長空間。 預測九：看好替代能源，認為AI技術導致電力需求激增，需要擴大能源供應，料替代能源板塊具備基本面支撐，同時未來可望受惠於需求爆發。 預測十：看好私募資產，認為私募資產不受市價波動影響，在危機期間表現出色，其收益遠超危機前的穩定時期。 近藤敬子表示，2025年全球多個領域均經歷深度震盪，從特朗普2.0任期內快速的施政節奏、到亞洲經濟的復甦，以至對人工智能(AI)持續高漲的熱情。她強調在日益複雜的市場環境中，跨資產類別的多元化配置及應用靈活、主動型的投資方式至關重要。