旗下房託基金贖回超上限 黑石集團股價挫1成

黑石集團（Blackstone）旗下規模690億美元的明星基金 ─ 房地產投資信託基金BRIET（Blackstone Real Estate Income Trust）要限制贖回，或是美國房地產市場冷卻的訊號。外媒報道，黑石的BRIET收到的贖回要求過多，已超過其季度上限。消息令黑石股價一日之內下跌最多1成，是今年3月以來最大單日跌幅。

有別於其他房基金，黑石的BREIT並沒有在交易所掛牌買賣。基金設有贖回的金額限制，以避免基金因為投資者贖回而被迫變賣資產。當太多投資者希望退場時，基金方面可限制贖回或提高門檻。BREIT表示，贖回要求已超過淨資產值2%的每月限額及5%的每季限額。

BREIT表示，若在2023年第一季收到多的贖回要求，公司有意按照原有每月2%及每季5%的門檻滿足要求。

據接近該基金的消息人士透露，此次贖回限制引發投資者對BRIET未來的憂累，該REIT的投資者越來越擔心，黑石在調整該投資工具的估值以適應公開交易的REIT估值方面動作遲緩。利率上升為房地產價值帶來壓力，房託基金投資面臨沖擊，增加融資成本。目前，房託約佔黑石續收益的17%。受此消息影響，黑石股價最多跌過1成，收市仍要下跌7.09%，料股價短期受壓。