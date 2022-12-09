日前遭員工圍堵追薪 黃光裕提供1.5億貸款予國美炒高近14%

國美零售（493）獲控股股東黃光裕1.5億元貸款，股價逆市抽高，今早開市後曾抽高13.8%，高見0.181元，半日收報0.171元，升幅7.5%，半日成交金額3.77億元。

根據公告，國美與控股股東黃光裕全資擁有的Shinning Crown訂立貸款協議。據此，Shinning Crown同意向該公司提供1.5億元的貸款。貸款為免息及無抵押，初始期限為6個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。貸款所得款項將由集團用作一般營運資金。

國美近日受到欠薪傳聞困擾，股價連跌兩日。據內地傳媒報道，本周初有近百名國美電器的員工，在鵬潤大廈36樓的辦公室外圍堵，該處為黃光裕的辦公室。

《鳳凰網科技》引述員工消息，遭受圍堵後，黃光裕當晚8時現身談判現場，他被指在談判中出言侮辱討薪員工，表示「員工不要臉」，多名員工隨即與黃光裕保安發生肢體衝突，警察之後到場調解。

黃光裕被指出言侮辱討薪員工釀肢體衝突

國美員工透露，20多名討薪員工代表先見到國美電器集團副總裁魏秋立。員工要求國美發放9、10、11月份的薪金，還有半年獎，績效獎，以及將5月份後的公積金補交上去。魏秋立表示不滿，並回應「你說的你有跟上司說嗎，要討薪也要先說上司說」。

魏秋立表示，欠薪一事早已通知過員工，公司未能在6月至12月發放薪金，且向員工發放承諾函，願意留下就簽名，不願留下就按照勞動法辦理結算手續。

根據流出的談判現場錄音，有員工質問魏秋立「公司好的時候，給我們員工多發工資嗎？沒有！憑什麼公司不好的時候，要不給我們發工資」。魏秋立對此表示：「那你跟我說公司不好的時候，公司怎麼給你發工資」。