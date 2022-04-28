日圓低見6.04　20年以來最弱

日本央行將在每個工作日都展開無限量固定利率購債操作，日圓進一步下跌，每百日圓兌港元曾最多1.11%，低見6.0426，是2002年4月24日6.0178後最弱。每美元兌日圓曾升值最多1.12%，升值至129.87日圓，是2002年4月24日130.43日圓後最強。

日本央行表示將在每個工作日都開展固定利率債券購買操作，除非無人投標的可能性極高，否則每天都會以0.25%的殖利率購買10年期日本國債。日本央行維持短期政策利率在-0.1％不變。上述決定符合大多數經濟學家的預測。

分析:料未來一年美元兌日圓處於124水平

瑞信指出，日本擁有大量淨海外資產，同時通脹較美國低，因此該行認為美元兌日圓的合理值為98水平，又預料未來3個月及12個月處於124水平。

目前日圓實際有效匯率為1976年以來最低，空倉亦處於極端水平。瑞信指出目前日本企業、銀行及機構合共持有海外資產總值11萬億美元。雖然日圓貶值讓來自海外資產的收益增加，可是亦導致能源及食品進口價格上升。

自2000年以來，美元兌日圓於月內升值逾5%的情況，出現了15次。而自2012年，當美元兌日圓於月內累升逾5%，日本股市在6個月後都會上揚。該行看好汽車、汽車零部件、醫療保健、自動化及科技零部件行業。